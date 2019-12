-BAKAN GÜNAY'A KÜLTÜR ÖDÜLÜ MÜNİH (A.A) - 03.08.2011 - Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Alman-Türk Dostluk Federasyonu'nun (DTF) 2011 ödüllerinin sahipleri belli olurken, ödül verilenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth bulunuyor. DTF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Günay'ın, dünyanın önde gelen Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türk kültür ve edebiyatını Alman aydınlarına ve halkına tanıtması, bu kültür alışverişine önem vermesi, Tarsus'taki St. Paul Kilisesi başta olmak üzere birçok kiliseyi kendi inisiyatifiyle yenileyerek, medeniyetler arasındaki diyaloğa katkı sağlaması sebebiyle, kendisine "kültür ödülü" verildiği belirtildi. Bakan Günay'ın, Türkiye'nin ve Kültür ve Turizm Bakanlığının itibarını Avrupa'da artırdığı ifade edilen açıklamada, "Kararlı tutumuyla geçmiş tarihte ülkemizden uzaklaştırılan kültür değerlerimizin ülkemize geri getirilmesini ve bunun Alman yetkililer tarafından, Türk-Alman dostluğu adına yapıldığını ifade etmelerini sağlaması, Anadolu'da, tüm dünya insanlarına ait olan kültürel değerleri korumadaki istikrarlı tutumları itibarıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay kültür ödülümüze layık görülmüştür" denildi. Roth'un da doğa dostu tutumu, kadın ve göçmen hakları konusunda istikrarlı politik duruşu dolayısıyla ödüle layık görüldüğü kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi: "Türkiyeliler kadar Türkiye sevdalısı oluşu ve kendisinin, Türk halkının gerçek dostu olduğu duyumsamasını hissettirmekten hiç vazgeçmediği için ve gerçek dost edasıyla her zaman gerçeklerimizi Türk halkıyla paylaşması, samimiyeti sebebi ile Sayın Claudia Roth politika ödülümüze layık görülmüştür." Türkiye'de 1999 yılında yaşanan büyük deprem sonrasında Adapazarı'nda kendi öz kaynaklarıyla kurduğu vakıf ve yetimhane ile hala devam eden bireysel desteklerinden, spor ve sivil toplumlara verdiği teşviklerden ve markasını dünyaya tanıtmaktaki başarısından dolayı Eduardo Garcia'ya ekonomi ödülü verildiği bildirildi. Alman Futbol Federasyonu (DFB), göçmen gençlere tanıdığı imkanlar sebebi ile spor ödülüne layık görülürken, uyum çalışmalarından dolayı 24 saat Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol FM de medya ödülüne, politik konularda yaptığı eğitim çalışmaları, göçmen kuruluşlara verdiği bilgi ve her türlü destekten dolayı da Alman Friedrich Ebert Vakfı'na eğitim ödülü verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tüm zorluklara rağmen Türklerin sorunlarını her platformda dile getiren ve bundan sonra yapacağı tüm çalışmalara istinaden, genel başkanlığını Kenan Kolat'ın yaptığı Almanya Türk Toplumu'nun da (TGD) dayanışma ödülüne layık görüldüğü kaydedildi. Cihan Sendan'ın başkanı olduğu DTF'nin çalışmalarına verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Özaltın Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın'a da destek ödülünün verileceği bildirildi. Ödül töreninin Kasım ayında, tarihi Münih Belediye Binasında yapılması planlanıyor.