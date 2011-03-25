-BAKAN GÜNAY'A AVUSTURYA'DAN NİŞAN ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Avusturya Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a iki ülke arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı, ''Büyük Altın Şerit Şeref Madalyası'' verdi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Bakan Günay'a şeref madalyasının verilmesi ve büyükelçilik tarafından hazırlanan ''Efes Duvar Resimleri'' adlı kitabın tanıtımı dolayısıyla tören düzenlendi. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heidemaria Gürer, törende yaptığı konuşmada, Bakan Günay'a Avusturya devlet nişanı takdim etmenin kendisi için büyük mutluluk ve onur olduğunu söyledi. Bakanın öz geçmişinden bazı bilgiler aktaran Gürer, Günay'ın Türkiye'nin hem turizm hem de kültürel açıdan dünya çapında güçlenmesini sağladığını belirtti. Büyükelçi Gürer, ''Bakan Günay'a, Efes kazılarında karşılaştığımız bazı zorluklara onun yardımıyla aşabildiğimiz için çok müteşekkiriz. Sayın Bakana, nişanı Efes konulu bir etkinlik çerçevesinde takdim ediyoruz'' diye konuştu. Bu madalyanın bugüne kadar Türkiye'de verilen en yüksek devlet nişanı olduğunu belirten Gürer, devlet nişanının verilmesiyle ilgili Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fisher tarafından imzalanan kararnameyi okudu. Gürer, daha sonra Bakan Günay'a madalyasını takdim etti. -''MİLLETİM ADINA KABUL ETMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM''- Bakan Günay, ''Avusturya Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Hükümetinin ülkeme verdiği bu nişanın, ülkeme karşı Avusturya'nın taşıdığı içten duyguların, dostluğun bir belirtisi olduğunu düşünüyorum ve bunu milletim adına kabul etmekten büyük bir onur duyuyorum'' dedi. Bir süredir Avusturya ile çeşitli alanlarda çok yakın iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Günay, şöyle devam etti: ''Özellikle kültür ve turizm alanında yoğun bir çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizde Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün gerçekleştirdiği kazılar var. Biz geride bıraktığımız yıllarda hem Türk bilim insanlarının hem de yabancı arkeoloji enstitülerinin yaptığı arkeoloji kazılarının hem ülkemiz hem de dünya bilimi için daha verimli sonuçlar vermesi konusunda yeni kurallar getirdik. Bu yeni kurallara ilk uyum gösteren ve bu kuralların gereğini ilk yerine getiren enstitülerinin başında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü geldi. Çok önemli bir alanda çalışıyoruz kendileriyle, 150 yıldan bu yana arkeoloji dünyasında bilinen ve 100 yıla yakın bir zamandır da bazı kesintilerle Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından çalışılmakta olan bir alanda, tarihi 6 bin yıl kadar önceye giden Efes'te çalışıyoruz.'' Kazı sonuçlarının, kazı yapan ülkelerin dilinin yanı sıra Türkçe'de de yayınlanmasını önceki yıllarda temel bir istek olarak, biraz da kazı başkanlarını zorlayarak gündeme getirdiğini anlatan Günay, bugün tanıtımı yapılan kitabın da Almanca nüshanın Türkçe çevirisini içerdiğini bildirdi. Efes'te geçen yıl iyi bir iş programı yaptıklarını ifade eden Günay, ''Efes sadece kazı yapmakta değil ayrıca bulduklarımızı daha iyi korumakta ve restore etmekte örnek bir kazı mekanı'' dedi.