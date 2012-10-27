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Politika

Bakan Günay: Tiyatroları özelleştiremeyiz ama daha iyi bir model arayışı içindeyiz

Ertuğrul Günay, tiyatroların özelleştirilmesinden yurt dışından Türkiye'ye getirilen eserler konusunda açıklamalarda bulundu

27 Ekim 2012 13:15

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Kısa vadede emeklilik yok, öyle bir şey düşünmüyorum" dedi. Devlet Tiyatroları’nın özelleştirilmeyeceğinin altını çizen Bakan Günay, yurtdışına kaçırılan bazı arkeolojik eserlerin Kasım ve Aralık’ta Türkiye’ye getirileceğini de müjdeledi.

Vatan gazetesinden Şule Türker'in sorularını cevaplayan Ertuğrul Günay'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:


'Emekli olmayı düşünmüyorum'


"Ben parti siyaseti yapan bir gelenekten geliyorum o yüzden elbette başka görevler de taşıyabilirim... Kitapla, sanatla, arkeolojiyle meşgul olmayı da çok seviyorum. Sade bir milletvekilliği, bu hobiler için çok daha uygundur ama bakanlık 24 saatinizi alıyor. Bazen günde 3 kez uçağa biniyorum. Bu tempo başka bir tempo... Geçen dönem başladığım bazı işler vardı, uzun dönem bakanlık yapmanın bir avantajı da, başladığınız işlerin sonucunu görüyorsunuz. Şimdi bu dönemde, başladığımız bazı işlerin sonucunu görürsem, çok isterim. Bundan sonrasını Allah bilir. Kısa vadede emeklilik yok, öyle bir şey düşünmüyorum."


'Tiyatroları özelleştirmeyeceğiz'


"Tiyatroları özelleştiremeyiz. Biz 3 liraya, 5 liraya halka tiyatro götürüyoruz, bunu hiçbir özel tiyatro yapamaz. Ama özel tiyatro, çalışanlarından hangi verimi alıyorsa, bizim de kendi çalışanlarımızdan aynı verimi beklemek hakkımız. Endişeye mahal yok. Daha iyi model için arayışımız var."


'Kasım, Aralık'ta yeni eserler gelecek'


"Kasım ayında bir, Aralık ayında bir, yılbaşına kadar birkaç yeni eser daha getirilecek. Farklı arkeolojik eserler, çeşitli eserler... Türkiye’den geçmişte yasadışı gitmiş eserlerin bir kısmını getirmeye devam edeceğiz. Bizim bu dikkatimiz dünyada bu yasadışı piyasayı önemli ölçüde frenledi."

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