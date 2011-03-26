Bakan Günay: Beşiktaş taraftarını üzecek bir şey söylemedim

T24

Günay sözlerine, "Benim söylediğim şu; İstanbul'da Beşiktaş kulübüyle neredeyse özdeşleşmiş olan İnönü stadyumu'nun bir alışveriş merkezine, bir ticaret merkezine, bir rant merkezine dönüşmemesi lazım" diye devam etti.Günay, "İstanbul Shopping Fest"in basın toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.Bir gazetecinin İnönü Stadı'ndaki hareketlilik nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'nın denize doğru kayabileceği yönünde yaptığı açıklamalarının hatırlatılması ve Beşiktaş taraftarının bu açıklamaya tepki gösterdiğini söylemesi üzerine Bakan Günay, şöyle konuştu:"Beşiktaş taraftarını üzecek herhangi bir şey söylemedim. Eğer böyle bir şey söylemişsem, öyle algılamışlarsa hemen düzeltmek isterim. Benim söylediğim şu; İstanbul'da Beşiktaş kulübüyle neredeyse özdeşleşmiş olan İnönü stadyumu'nun bir alışveriş merkezine, bir ticaret merkezine, bir rant merkezine dönüşmemesi lazım. Stadyum zaten tescilli bir yapı. Onu olduğu gibi koruyabiliriz elbette veya Galatasaray'ın olduğu gibi başka bir yerde stadyum sahibi olabilirler. Ancak altına bir otopark, arkasına bir otel, içine bir kongre salonu, sergi salonu, alışveriş merkezleri, yeme içme merkezleri yapmayı... Sanıyorum Beşiktaşlı arkadaşlarım da böyle bir şey istemez."