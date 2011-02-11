Bakan Günay: Başımın üstünde Demokles'in kılıcı yok

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Günay, şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kadıköy Kalamış'ta bulunan evini ziyaret etti. Günay, Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu ile birlikte evi gezdi.Günay, ziyaretin ardından bir basın mensubunun ''Heykel tartışması ne yazık ki sona ermedi. Dün heykeltıraşın bir açıklaması oldu. 'Sayın Bakanın başının üzerinde Demokles'in kılıcı var, o yüzden konuşamıyor' dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' diye sorması üzerine şunları kaydetti:''Benim başımın üstünde Demokles'in kılıcı yok. Ben bu konularda ilk gün ne söylediysem, aynı şeyi söylüyorum. Heykelle ilgili tartışma bizim siyaseten yaptığımız gezi ve siyaseten yaptığımız nitelemelerin öncesinden beri yaptığımız bir tartışmaydı. 2006'da başlamıştı. Bir çevre düzeni içerisinde izin verilmişti. 2008'de sit tespitleri yapıldıktan sonra durdurulmuştu. 2009'da yine durdurulmuştu. Biz kurulların çelişkili kararları üzerine yüksek kurul toplantısı yaptık.''Kars ziyaretinden önce yüksek kurul tarafından çevre düzeni yapılması ve site aykırılık taşıyan bölgelerdeki uygulamaların kaldırılması kararı verildiğini vurgulayan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:''Ben ilk gün de bunu söyledim. Bugün de bunu söylüyorum. Biz elbette bir eseri beğeniriz, beğenmeyiz, hoşlanırız hoşlanmayız ama bunun tarafları var. Onlar da Kültür ve Tabiatları Koruma Kuruludur. Kurulun verdiği direktifler doğrultusunda belediyelerin yapacağı uygulama projeleridir ve sanatçının telif haklarıdır. Bu çerçevede konu çözülecek. Biz siyaseten görüşlerimizi söyleriz ama bunlar telif hukuku çerçevesinde ve kültür varlıklarını koruma hukuku çerçevesinde sonuç alır. Sonucu biz belirlemeyiz. Sonucu o kurallar belirler. İlk gün de bunu söylemiştim.''Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''2011 yılı sanat açısından dolu bir yıl olacak'' dedi.Günay, şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kadıköy Kalamış'ta bulunan evini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken, bir gazetecinin ''Eyüboğlu'nun 100. doğum yılını kutluyoruz. 2011 yılında ne gibi etkinlikler yapılacak'' sorusu üzerine, 2011'in ilginç bir yıl olacağını belirterek, ''2011 yılında seçimlerin dışında bizim kültür ajandamız son derece dolu'' diye konuştu.İstiklal Marşı'nın kabulünün 90. yılı, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 75. yılı olduğunu hatırlatan Günay, bu çerçevede İstiklal Marşı ve Akif yılı çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.Ardından büyük ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu ve yazar Rıfat Ilgaz'ın doğumlarının 100. yılı olduğunu anımsatan Günay, bu yıl birçok çalışma yapacaklarını vurguladı.Günay, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Bedri Rahmi Eyüboğlu, bizim sanat ve şiir dünyamızın önemli isimlerinden, renkli isimlerinden biri. Başlangıç oldu zaten. New York'ta bir sergiyle başladı ailesi. Geçen yıl Kıbrıs'a gittiğimde çok ilginç bir olaya şahitlik yaptım. 1958 Brüksel Expo'da 100 metreye aşkın bir Eyüboğlu mozaik çalışması sergilendikten sonra İstanbul'a gelmiş ama İstanbul'a geldiğinde hemen 27 Mayıs darbesi olmuş. Darbeden sonra Gülhane Parkı'nın avlusunda bir köşede bir depoda kalmış. Sonra birileri havuz ya da bir oto tamirhanesinde gibi, akla gelmez bir yerde bu parçaların bazılarının olduğundan söz etmişler. Bir kısmı bulunmuş. Geri kalanlar Kıbrıs'ta bir etkinliğe gönderilmiş. Sonra Kıbrıs'ta çeşitli askeri müdahaleler sonucunda askeri gazinoda masa üzeri, banyo duvarı şeklinde tarumar olmuş.''Kıbrıs'ta bu parçaların yer aldığı bir sergi yapıldığını, bunu görünce çok duygulandığını anlatan Günay, serginin mutlaka İstanbul ve Ankara'ya getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:''Askeri müdahalelerin sadece insana değil, ayrıca sanat hayatına ne kadar büyük zararlar verdiğinin bir simgesi olarak gösterilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Ancak Bedri Rahmi yılıyla da denk düştü. O sergiyi de getireceğiz. Mozaiklerin Kıbrıs'ta siperde kullanıldığı söyleniyor. Mutlaka ziyan olanları da var. Ne kadarı varsa elimizde bir döneme tanıklık etmek açısından sergiyi getireceğiz. 1958'de yapılmış. Çok değerli bir çalışma. Bakanlık olarak hoş bir kitap yapacağız. Onun anısına bir kitap. Sempozyumlar, sergiler yapmaya çalışacağız. Anadolu'nun dört bir yanında çalışmalar yapacağız.''Günay, Eyüboğlu'nun çok bilinen bir insan olduğunu ve vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok bilinen bir ressam ve şair olduğunu vurguladı.Güzel etkinler yapacaklarını umut ettiklerini belirten Günay, şöyle konuştu:''2011 yılı sanat açısından dolu bir yıl olacak. Bu ev, gerçekten müze gibi. Bugün işim olmasa akşama kadar bu evden çıkmam. Teker teker kitaplara bakmak, depodaki resimlere bakmak isterim. O kadar insanı çeken bir yer. Bir de Turgut Cansever'in imzası var. Şimdiden müze olmuş. Bunu formal hale getirmek için yerel yönetimler, aileyle birlikte hep beraber düşüneceğiz. Burayı önümüzdeki yıllarda sanatseverlerin ziyaretine açmaya çalışacağız.''Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu da serginin açılmasını çok arzu ettiklerini belirterek, verdiği destekten dolayı Bakan Günay'a teşekkür ettiğini söyledi.