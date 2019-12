Bakan Günay, 'Başbakan gecekondulardan bahsetti'

T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kars’taki tamamlanmamış İnsanlık Anıtı heykeline “ucube” dediği iddiasıyla başlayan tartışmada buzları eritmeye niyetli. “Başbakan gecekondulardan bahsetti” diyen Günay, “Biz hiç kimsenin emeğini yıktırmayız” sözleriyle de heykeltıraş Mehmet Aksoy’a destek verdi.



CER Modern’de gazetecilerle sohbet eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Kars’taki İnsanlık Anıtı heykeline “ucube” dediği iddiasıyla başlayan tartışmayla ilgili görüşlerini dile getirdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Erdoğan’ın Kars gezisi boyunca yanında olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:





‘Gecekondudan bahsetti’



“Başbakan, Kars’ın dokusuyla bağdaşmayan çok sayıda yapılaşma gördü ve üzüntüsünü dile getirdi. Otelin açılışında ‘Bu dokuyla bağdaşmayan çirkinlikleri nasıl yaptınız? Bunları iyileştirmeye çalışın’ dedi. Türbenin ve külliyenin dokusuyla bağdaşmayan çevredeki gecekonduları gösterdi. Belediye başkanını, valiyi, vakıflar bölge müdürünü, hepimizi bir araya toplayıp ‘Bu gecekondulaşmalar, bu külliye düzeniyle bağdaşıyor mu? Bir an önce kamulaştıracak mısınız, ne yapacaksanız yapın, bunları kaldırın’ dedi. Bir heykel sözü, metinlere dönüp tekrar bakın, geçmedi. Anıt 2006’da kurullardan izin alınarak yapılmaya başlandı. 2008-2009’da, Sit bölgesi olduğu, garnizon tabya üzerinde bulunduğu için itirazlar yapıldı. Kurul durdurdu. Burada koruma kurullarının özensizliği var.”







‘Bitmediğinden öyle görünüyor’



“Anıt, ortadan bölünmüş bir insanı anlatıyor. Bir insanın ayrılmasının, acıya sebep olabileceğini anlatmaya çalışan bir gözyaşı. Bitmemiş bu anıt. Bitmediği için karkas görünüyor. Biz hiçbir sanatkârın emeğine saygısızlık göstermeyiz, emeğini yıkıp, kaldırıp atmaya kalkışmayız. Beğenmeme hakkımız var ama emeğini saygısız biçimde yıkmaya, kaldırmaya çalışmayız. Tartışmanın heykel sözü geçmemesine rağmen heykelle ilişkilendirilmesi talihsizlik. Haksız ve abartılı bir yorum oldu.”





Anıt tartışması dış basında



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kars’taki açıklamaları, yurt dışında da yankılandı. Konuya en geniş haberi Wall Street Journal Gazetesi ayırdı. “Türkiye, Dostluk Anıtı’nı Yıkacak” başlıklı haberinde gazete, “Başbakan Erdoğan, sınırın yeniden açılması ve iki komşu arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi çabalarının ne kadar dondurulduğunun işareti olarak Türkiye ile Ermenistan arasındaki dostluk anıtını yıkma talimatını verdi” denildi.





Bakanlık destek verirse bir yazda biter heykel



Günay’ın açıklamasıyla ilgili heykeltıraş Mehmet Aksoy da şunları söyledi: “Fevkalade hoşuma gitti. Hem Başbakanımız hem de kendi adıma sevindim. Öyledir diye de düşünüyorum. Hakikaten hem türbenin hem kilisenin dibinde ucube gibi gecekondular var. ‘Sanatçıyı incitmeyiz’ dedi. Sit alanı üzerine heykel yapılmaz diye bir kanun mu var? Yapılır, çünkü o Sit alanının içeriğine uygun bir heykel. Oradaki tabyayı biz korumaya aldık. İçinde inekler vardı, girilmez durumdaydı. Temizledik. Boşlukta uzanan el insanlığa uzanan el gibidir. Göz, insanlık vicdanını temsil eder. Vicdanın gözyaşları var, savaşların acısını temsil eden. Bize atılan laflar da vicdansızlık oluyor. Eserin daha yarısı bitmiş durumda. Bakanlık destek verirse bir yazda tamamlarız heykeli. Başbakan’ın dediği gibi park yapılsın buraya, Kafkas Şenlikleri burada yapılsın.” Aksoy, daha önce Melih Gökçek’in “Tükürürüm böyle sanatın içine” sözlerine maruz kalmıştı.





Yıkılması imkânsız



Heykeli yıkmanın imkânsız olduğunu söyleyen heykeltıraş Mehmet Aksoy “1500 tonluk bir heykel ancak dinamitle yıkılır, o zaman ne tabyadan eser kalır ne de hamamdan” dedi. Aksoy, heykeli tasarlarken Azeri türküsü “Silahları yandırın arşa çıksın tütsüsü, her obada her bir evde şaha kalksın sulh sözü”nden esinlendiğini söyledi. Heykelin yapımına 2006’da AK Partili Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu döneminde başlandı.





Başbakan: Garip bir şey dikmişler



Başbakan Erdoğan Kars’ta “Hasan Harakani’nin türbesinin yanına bir ucube koymuşlar, garip bir şey dikmişler. Oradaki tüm vakıf eserlerinin, o sanatkârane eserlerin olduğu yerde böyle bir şey olması düşünülemez. Konuyla ilgili olarak belediye başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. Bunu süratle bekliyoruz. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz. O bölgeyi de gayet güzel bir park haline belediye getirecektir” demişti. Ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da heykelin yıkılması konusunda görüş bildirmişti. AK Partili Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş da karar çıkarsa anıtı ‘kaldıracaklarını’ söyledi.