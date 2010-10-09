-BAKAN GÜNAY ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NE KATILMIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmayacağını söyledi. Bakan Günay, Topkapı Sarayı'ndaki Mecidiye Köşkü'nde Brezilya Kültür Bakanı Joao Luiz Silva Ferreira ile yaptığı görüşmenin ardından, AA muhabirinin ''47. Altın Portakal Film Festivali''ne ilişkin sorularını yanıtladı. Festivali çok önemsediğini, bu festivalin geleneksel bir sanat etkinliği olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da desteklediklerini belirten Günay, ''Ama bu yıl Emir Kusturica'nın festivale çağrılması haklı tepkilere yol açtı. Kusturica, iyi bir sinemacı olmakla birlikte, Balkan savaşı sırasında, sadece kendi halkına karşı değil, savaş karşıtı olan herkese karşı incitici tavırlar geliştirdi. Bunun bir bedelinin olması gerekir herhalde. Bu akşam Antalya'ya gideceğim ama festivale katılmayacağım'' dedi. Ödüllü ''Bal'' filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun, Emir Kusturica'nın festivale davet edilmesine ilişkin tepkisiyle ilgili de Bakan Günay, ''Onun gösterdiği tavır da kendi halkının, barışçı duyguların önemini bilen bir sinemacı, sanatçı tavrı. Semih Kaplanoğlu, 'Altın Ayı' gibi dünya çapında önemli bir ödül almış sinemacımızdır'' diye konuştu.