Bakan Günay: Amacımı aşan ifadelerim oldu

Ersoy: Bakan hemen istifa etmeli

Ersoy iyi bir yorumcu



12'nci Uçan Süperge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreninde, 12 Eylül döneminde yaşanan acılardan bahsederken, "Nice yalanlar gördük. Ben bir yıl hatırlıyorum, Zeki Müren Türkiye'nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy ise kadın sanatçısı seçilmişti. Böyle absürt, dramatik, toplumun aklının karıştırılmaya çalıştığı dönemlerden geçtik'' sözleriyle oldukça tepki çeken Günay, dün Çanakkale'de bu konuya açıklık getirdi. Bülent Ersoy'un da bu sözleri yüzünden istifaya davet ettiği Günay, özür gibi bir açıklama yaparak, şöyle dedi:"Festival açılışındaki konuşmamda vurgulamak istediğim, Türkiye'nin bir dönem yaşadığı acıları unutmaması ve benzer bir takım ortamların tuzaklarına düşmemesi konusunda bir dikkat çağrısıydı. Ama o gergin ortam içinde belki amacımı aşan bazı ifadeler oldu. Ya da iyi anlatamadım derdimi. Hiçbir sanatçı arkadaşımı kesinlikle incitmek istemem.Hiçbir sanatçı arkadaşımın herhangi bir alandaki tercihleri de kimseyi ilgilendirmez. Beni de ilgilendirmez. O yüzden arkadaşlarımı bilmeden üzmüşsem sözlerimi düzeltmek istiyorum. Onlarla ilgili bir kastım yok. Sadece Türkiye'nin bir karanlık döneminde haksız yasaklar yaşandığını, sonra o yasaklara muhatap olanların bir süre sonra abartılı bir biçimde hak ettiği ya da etmediği şekilde alkışlandığını, bir akıl karışıklığı ortamından geçtiğimizi söyledim. Verdiğim örnekler belki o ortamda yeteri kadar anlatılamadı ve haklı olarak üzülmüş olabilir arkadaşlarımız. Bunu da bu vesileyle düzeltmek isterim.''Bakan Günay, 'Bülent Ersoy'un sanatçı kişiliği hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Her arkadaşımızın kendi çapında, kendi yetenekleri oranında, Türkiye'nin kültür yaşamına katkı yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Sayın Ersoy iyi bir yorumcudur. Rahmetli Zeki Müren fevkalade iyi bir yorumcuydu. Yani onların, 12 Eylül ile ilgili bir tartışmanın odağı haline gelmesini istemem. Benim kastım, amacım meramım tamamen farklı.''Günay, "Asıl hedef Kenan Evren miydi?'' şeklindeki soru üzerine ise "Asıl hedef; Türkiye'nin bir kez daha darbeci bir çağın kucağına, tuzağına düşmemesi konusunda oradaki arkadaşlarımızı uyarmaktı'' dedi. (dha)