-Bakan Günay: Akif ders olarak okutulmalı TBMM (A.A) - 26.12.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamının, bir ders olarak, bütün önyargılardan arındırılmış biçimde okutulması gerektiğini söyledi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 75. yılı nedeniyle ''Mehmet Akif'' konulu Klasik Türk Sanatları Sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıldı. Günay, TBMM'deki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Ersoy'u ölüm yıldönümü olan yarın Tacettin Dergahı önünde anacaklarını, ardından Milli Kütüphane Salonu'nda, Ersoy'un şiirlerinden bestelenen eserlerin Klasik Türk Müziği Topluluğunca seslendirileceğini söyledi. Ersoy'un anılmasının 1 yılla sınırlandırılamayacağını dile getiren Günay, Mehmet Akif Ersoy'u her zaman büyük bir şükran, minnet ve saygıyla anmaları gerektiğini kaydetti. Günay, Ersoy'un, siyasetin milletin sırtından zenginleşmek değil, milletin gönlünü, duasını, teşekkürünü kazanmak olduğunu yaşamıyla örneklediğini, soğuk Ankara günlerinde, rahatsız olan arkadaşına paltosunu verdiğini anlattı. Günay, İstiklal Marşı'nı yazma konusunda hiçbir şair başarılı olamayınca Çanakkale Şehitleri Destanı şairine İstiklal Marşı yazması teklif edildiğini anımsatarak, Ersoy'un, palto değil, bir ev alacak kadar olan para ödülünü almamak kaydıyla bunu yazdığını kaydetti. Bakan Günay, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından, sadece Asım'ın nesli olmasını arzu ettiği gençlerin değil, eğiticilerin, sadece milletin değil siyasetçilerin de alması gereken çok ibret olduğunu söyledi. Günay, Ersoy'un yaşamı, fikriyatı, anlatmaya çalıştığı insan, İslam, millet düşüncesinin bir ders olarak bütün önyargılardan arındırılmış biçimde okutulması gerektiğini belirtti.