Bakan Güler: Vali Tuna'nın açıklaması dahil, her şeyi inceliyoruz

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’nın “Kendi arkadaşları dövüp polis süsü vermiş olabilirler” sözleri dahil her şeyin incelendiğini söyledi.

Uğur Ergan'ın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre Güler, Eskişehir’de geçen 2 Haziran’da Gezi Parkı protestoları sırasında polisten kaçarken bir ara sokakta 5-6 kişinin saldırısına uğrayan ve 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Korkmaz’ın dövülme anıyla ilgili yeni görüntülerin ortaya çıkmasını değerlendirdi.

Güler, yeni görüntülerin Vali Tuna’nın sözlerini doğrulamadığı ve kamuoyunda Vali’nin görevden alınması beklentisi yarattığını hatırlatmamız üzerine şunları söyledi:

'Herşeyi inceliyoruz'

"Şuna lütfen emin olun, olayın başından bu yana her türlü adli ve idari soruşturma yapılıyor. Herşeyi inceliyoruz. Sayın Vali’nin de neden, niçin böyle bir açıklama yaptığını da inceliyoruz. Sebebi nedir, neden bu açıklama yapılmıştır anlamaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız incelemelerde valinin açıklaması da vardır.

Hap neden söylenmedi?

Ancak bakın bir şey daha var. Ali İsmail evladımız hastaneye geldiğinde daha önce ameliyat olduğundan kalbi için coumadin hapını (kan pıhtılaşmasını önleyici) kullanmasına rağmen neden bu hastanede söylenmiyor? Kendisi mi söylemiyor veya getirenler mi söylemiyor? 8-10 basamak merdivenden düştüğü belirtiliyor. Bu hapı kullananlara ufacık bir darbe bile yapılmazmış. Bu çocuğun bunu kullandığı neden söylenmiyor? Tüm bunlar da inceleniyor.

Devletin kuralı belli

Ancak bütün bunlar gerek sivil gerek resmi sıfata sahip kişilerin bu kabul edilemez saldırılarıyla ilgili incelememizin, soruşturmamızın önünde engel olmayacaktır. Devletin nerede, hangi koşullarda, neler uygulayacağı yasalarla bellidir. Yasalara aykırı tutum içeresinde olanlar en ağır cezaya çarptırılacaktır.

'Teşkilatımız bantların bulunması için her türlü çabayı göstermiştir'

Teşkilatımız Ali İsmail kardeşimizin dövüldüğünü gösteren tüm bant kayıtlarının yok edilmemesi, bulunması için her türlü çabayı göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Bu kardeşimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum, ailesinin acılarını aynen onlar gibi ben de paylaşıyorum. Herkes müsterih olsun kimse suçlular cezalarını çekecektirler.”