Bakan Güler: Doğalgazı petrolle karıştırmamak lazım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, doğalgazın özel fiyatlandırma tekniğinin bulunduğunu belirterek, "Doğalgazı petrolle ve diğer mallarla karıştırmamak lazım"dedi.



Bakan Güler, düzenlediği basın toplantısında, doğalgaza yapılan zam siyasi boyuta çekildiği için bu toplantıyı BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile birlikte yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin doğal gazın yüzde 97'sini yurt dışından aldığını ifade eden Bakan Güler, "Bu, dünyadaki doğal gaz piyasasının da yüzde 2'sini oluşturuyor. Yani dışımızda yüzde 98'den daha büyük bir kısım var. Burada da büyük bir piyasa var ve kurallar var. Yani doğal gazı petrolle ve diğer mallarla karıştırmamak lazım" diye konuştu.



Doğalgazın özel fiyatlandırma tekniğinin bulunduğunu belirten Güler, şöyle konuştu:

"6 ay, 9 ay geriden gelen bir sistematiği var ve biz dünyada 1,5 trilyon dolarlık bir piyasanın içinde yüzde 2'lik bir payız. Dolayısıyla o kurallara uyuyoruz. BOTAŞ bu kuralların dışında hareket etmiyor ve edemez. Ancak kendi gazımızı inşallah çıkartırsak böyle bir durum söz konusu olursa daha özel bir takım kuralları belki koymak mümkün olabilir. Tabii basında şunu görüyoruz. Kar-zarar ayrı bir şey, borç-alacak ayrı bir şey, nakit akışı ayrı bir şey. Muhasebenin m'sini bilenler, finansmanın f'sini bilenler aslında bunları karıştırmıyor. Ama bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliği halkımızı yanılttığı sürece de biz bundan mutlu olmuyoruz."



Bakan Güler, bu toplantıyı savunma toplantısı değil bilgilendirme toplantısı olarak yaptıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Çünkü dünyada petrol fiyatları aynı zamanda doların paritesi bizim kontrolümüzde olmadığı için dünyada ne yapılıyorsa ekonominin gereği neyse bu yapılıyor. Dolayısıyla bu noktada sayın genel müdürümüz bir açıklama yapacak ardından ben açıklama yapacağım ve soruları yanıtlayacağım. Zamanımız müsait olursa bu hesaplamanın nasıl yapıldığını formülleriyle açıklayacağız. Bizim her şeyimiz açık ve şeffaf. Kar-zarar borç-alacak ve nakit akışı 3 ayrı kavramdır, 3 ayrı sahadır bunları karıştırmamak gerekir. Bunları politik kurnazlık sahasına çekmemek lazım."



Herkes doğalgaz zammını soruyor



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, fiyatların doğalgaza yansımasının, kontratlara bağlı olarak değiştiğini bildirdi.

Ekren, Ziraat Bankası Bankacılık Okulunda verdiği ilk dersin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Nazım Ekren bir öğrencinin, ''Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları düşerken Türkiye'deki zammı nasıl yorumluyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, petrol ve doğal gaz ile ilgili kontratların ya da anlaşmaların yapıldığı tarihteki fiyatlar dikkate alındığından, bu fiyatların, anlaşmanın ya da kontratların vadesine bağlı olarak yansıdığını ve gecikmenin buradan kaynaklandığını söyledi.



Ekren, ''Fiyatlardaki düşüş trendi şu anda, bugünlerde veya bir hafta içinde yapılan anlaşmaların, kontratların süresine bağlı olarak yansıması da, o tarihten sonra olacak ve fiyatlar düşmeye başlayacak'' dedi.

