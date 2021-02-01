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Bakan Gül: Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir

01 Şubat 2021 22:30

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" açıklaması hakkında "heyecan veriri bir müjde" dedi. 

Gül'ün açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan: Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir

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