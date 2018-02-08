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Politika

Bakan Gül: Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz(2)

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentini, terör örgütlerinden temizlemek için düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısıyla yaralanan askerleri Gaziantep'te

08 Şubat 2018 16:44

YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentini, terör örgütlerinden temizlemek için düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin saldırısıyla yaralanan askerleri Gaziantep\'te tedaviye alındıkları hastanede ziyaret etti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Ekrem Kabakçı, Yasin Yalçın, Seyit Yüzgeç ve Mustafa Karaoğlu’na geçmiş olsun dileklerinde bulunan Abdülhamit Gül, \"Üniversitemiz, hastanemiz, doktorlarımız emrinizde. İnşallah en kısa sürede sağlığınıza kavuşacak ve evlerinize, kışlalarınıza döneceksiniz. Askerimiz de inşallah terör unsurlarını temizleyerek huzurlu bir şekilde ülkemize geri dönecek\" dedi.  
Bakan Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür\'den yaralı askerler hakkında bilgi aldı.

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