Bakan Gül: AYM nihai karar vermiyor, durum tespiti yapıyor; kararı görevli mahkeme, istinaf ve Yargıtay verecek

Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak’ta verdiği kararda direnerek, yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Zaman gazetesi yazarı, gazeteci Şahin Alpay hakkında yeniden ‘hak ihlali’ kararı vermesini değerlendiren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'AYM’nin nihai kararı vermediğini, tutukluluğa dair durum tespiti yaptığını' söyledi.

Sanığın suçluluğuna dair kararı görevli mahkeme, istinaf ve Yargıtay’ın vereceğini belirten Bakan Gül, karar öncesinde Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland tarafından dile getirilen, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamının doğrudan AİHM’e gelebileceği ve AİHM'in AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varabileceği" iddiasının gerçekçi olup olmadığı yönündeki soruya, şu cevabı verdi:

"Türkiye’de bireysel başvuru hakkı aktif bir şekilde kullanılabilen etkin bir yoldur. Bireysel başvuru hakkı işlemektedir. AYM de bu konudaki kararlarını uluslararası hukuk ve anayasa çerçevesinde vermektedir. Son kararı da AYM vermiştir. Bir ihlal tespit etmiştir, yerel mahkeme de buna uymuştur. AYM gibi bir mekanizma aktif işler vaziyettedir. Böyle bir şeyin gündem olacağını düşünmüyorum. Türkiye’de hukuk mekanizması işlemektedir.”

"Türkiye’de hukuk sistemi işlemektedir"

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu olan Bakan Gül, AYM’nin Alpay’la ilgili kararına dair de şunları söyledi:

"Tespit itibariyle bakıldığında yerel mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi, AYM de ihlalin ortadan kalkmadığına karar verdi. İhlalin ortadan kalkmasına yönelik karara mahkeme uymuştur. AYM nihai karar vermiyor, tutukluluğa dair durum tespiti yapıyor. Sanığın suçluluğuna dair kararı görevli mahkeme, istinaf ve Yargıtay verecektir. Türkiye’de hukuk sistemi işlemektedir, bu nedenle de mahkeme kararının gereği yerine getirilmiştir."