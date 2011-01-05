Bakan Gönül: Açığa alınma sürerken terfi olmaz

T24-

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Sözleşmeli Er Sistemi ile ilgili çalışmaları bir hafta, 10 gün içerisinde tamamlamış olacaklarını bildirdi.

Gönül, Vestel Savunma ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında uzun süren sözleşme müzakerelerinin ardından ''Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirme Projesi Sözleşmesi'', Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda düzenlenen törende imzalandı.

Bakan Gönül, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gönül, bir soru üzerine, Sözleşmeli Er Sistemi ile ilgili tasarının dün Bakanlar Kurulu'nda yeniden ele alındığını ifade ederek, ''Çalışma Bakanımızın ve Maliye Bakanımızın bazı itirazları oldu. Çünkü yeni bir sistem geliyor. Biz de bu itirazları makul görerek, üzerinde çalışalım dedik. Sistem ne kadar çok tenkit edilirse, konuyu bilen insanlar tarafından bize o kadar faydalı olur. Zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde son şeklini vermiş olacağız'' dedi.







''Terfileri mümkün değil"

Vecdi Gönül, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) 3 generalin terfisiyle ilgili kararını değerlendirirken, ''Askeri idare mahkemesi terfi kararını verirken daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla paralellik içindedir. Açığa alma işlemi devam ettiği müddetçe terfilerinin mümkün olmayacağını kanun söylüyor'' dedi.

Gönül, polislerin askerlik durumuyla ilgili yasa tasarısını değerlendirirken, bunun uzun zamandır üzerinde çalışılan bir tasarı olduğunu söyledi. Tasarıda bulunan bir hükme dikkati çeken Gönül, şöyle konuştu:

''Tasarıda şöyle bir hüküm var; askerliğini silahlı bir güç olduğu için diğerlerinden daha kısa yapacaklar ancak bu meslekten 7 yıl içinde ayrılırlarsa o eksik yaptıklarını tamamlayacaklar. Yani polis mesleğinde emniyet görevlisi olarak devam ettiği müddetçe bu onlara silahlı bir güç olmanın getirdiği bir avantaj olarak kalacak. Ama tabi bunu tasarı olarak konuşuyoruz. Daha komisyondan geçmedi. TBMM'de nasıl bir şekil alacağını bilemiyorum ama genel bir tasvip göreceğini sanıyorum.''

''Başka meslek gruplarıyla ilgili benzer talepler var mı?'' şeklindeki soruya Bakan Gönül, ''Gündemde böyle bir şey yok'' yanıtını verdi.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) 3 generalin terfisiyle ilgili kararının ardından herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı, bu konuda ne düşünüldüğü yönünde bir soru üzerine Bakan Gönül, AYİM'in kararının, daha önce verdiği kararla paralellik içinde olduğunu belirtti.

Kanun gereği açığa alma işlemi devam ettiği müddetçe terfilerin mümkün olmayacağını anlatan Gönül, şunları kaydetti:

''Askeri idare mahkemesi terfi kararını verirken daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla paralellik içindedir. Çünkü daha önce bizim bakanlık bakımından söylüyorum, Genelkurmay'ın terfi teklifini ben reddetmiştim. Onu ilgililer askeri idare mahkemesine yürütmeyi durdurma ve kesin karar için götürdüler. Askeri idare mahkemesi yürütmeyi durdurmak suretiyle terfilerin zaten işaretini vermişti ama 2 aylık süre vardı. Bu süre içinde görülen lüzum üzerine ilgili kanun gereği açığa alındılar. Çünkü bu bizim gerekçesini ortaya koyduğumuz bir açığa alma değildi. Bizim dışımızda bir mahkemede ilgili maddenin tarif ettiği suçlarla itham edildikleri için açığa alındılar. Açığa alma işlemi devam ettiği müddetçe terfilerinin mümkün olmayacağını kanun söylüyor.''

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 22 Kasımda açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, bir gün sonra açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYİM'e başvurmuştu. Konuyu Daireler Kurulunda değerlendiren AYİM, yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetmişti.



