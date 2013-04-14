Bakan genç kızı ağlattı

Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, kanser tedavisi gören ve kendisinden yardım isteyen genç kızın cebine para koydu. Kendisine dilenci muamelesi yapıldığını söyleyen üniversiteli kız Bayraktar'a giderek, "Ben dilenci değilim, tedavim için yardım istedim" dedi ve parayı Bayraktar'ın eline tutuşturup ağlayarak uzaklaştı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, iki günlük Trakya gezisi kapsamında bugün Tekirdağ’dan Edirne’ye geldi.

Bayraktar'ın yanına üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen kemoterapi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız yaklaştı. Bakanın elini tutan genç kız, kanser hastası olduğunu söyleyerek, yurt dışından ilaçlarını getirtemediği için yardım istedi. Bunun üzerine Bakan Bayraktar cebinden çıkardığı parayı yardım isteyen genç kızın hırkasının cebine koyarak, "Al işte bu parayı. Başka ne yapacağım? Onları sen kendin al. Parayı al, cebinden düşürme" dedikten sonra yoluna devam etti. Bakan Bayraktar, Edirne Valisi Hasan Duruer ve protokol üyeleri ile belediye binasının 300 metre uzağındaki Selimiye Camii'ne giderek öğle namazını kıldı.

Bakan Bayraktar'dan tedavisi için yardım isteyen ancak, cebine para konulması nedeniyle üzülen genç kız da Selimiye Camisi'ne geldi. Bakanın namazda olduğunu öğrenince camii bahçesinde beklemeye başlayan genç kızın parayı iade edeceğini öğrenen polisler, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek onu vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Polislerin ikna çabası sırasında Bakan Bayraktar’ın camiden çıktığını gören genç kız, "Bakanım bir şey diyeceğim, kimseye bir zararım yok" diye seslendi. Bu sırada koruma polisleri genç kızı tuttu ancak, bakanın talimatı ile bıraktı.

'Dilenci değilim'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanına giden ve elini tutan genç kız cebine konulan parayı iade ettikten sonra ağlayarak, "Sadece yanlış anlaşıldım. Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" dedi.

Genç kızın parayı iade etmesi ve sözlerine anlam veremeyip şaşıran Bakan Bayraktar, yanından koşarak ayrılmak isteyen kızı kolundan tutarak, "Yardım edeyim kızım, ne istiyorsun?" diye sordu. Ancak, ağlayan genç kız, koşarak camii bahçesinden ayrıldı.

Genç kızın ilaçlarını getirtmek için kendisinden yardım istediğini söyleyen Bakan Bayraktar, "İlaçlarımı getirteceğim yurt dışından imkanım yok dedi. Biz de yardımcı olduk. Vali bey 'Ben ilgileneyim' dedi. Ama kızcağız alındı. Biz yardımcı oluruz kendisine. İlaçlarını alma konusunda yardımcı oluruz" diye konuştu.