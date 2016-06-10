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Bakan Fikri Işık: Başkan'a kelepçe kabul edilemez

"Herkes görevini yaparken insan onuruna ve hukukun temel prensiplerine uygun davranmak zorundadır"

10 Haziran 2016 15:37

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınan Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ’la ilgili “Ticaret Odası Başkanımızın eline kelepçe takılmasını çok garipsedim. Kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Karar'da yer alan habere göre, Kocaeli’de geçen hafta 'paralel yapı'ya yönelik yapılan operasyonu hatırlatan Işık, operasyonlarda gözaltına alınanlardan hiçbirine kelepçe takılmazken Özdağ’ın kelepçelenmesi hakkında rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"Herkes görevini yaparken insan onuruna ve hukukun temel prensiplerine uygun davranmak zorundadır" diyen Bakan Işık sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ticaret Odası başkanımızın eline kelepçe takılmasını doğrusu çok garipsedim. Yani bu şehirde bir resmi kurum başkanına hangi gerekçe ile böyle bir muamele yapıldığını doğrusu ben de öğrenmek istiyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Herkes görevini yaparken insan onuruna ve hukukun temel prensiplerine uygun davranmak zorundadır. Bunu ilgili arkadaşlara soracağım. Eğer yargının böyle bir talebi olduysa ona yargı kendi içerisinde baksın. Ama bu doğrusu benim bırakın bir bakan olarak, bir insan olarak çok üzüldüğüm bir konu."

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