Bakan Faruk Çelik'ten taşeron işçisine ve emekliye müjde

T24 -

'Bireysel tazminat fonu oluşmalı'

2,5 milyon emekliyi ilgilendiriyor

'İki ay çalışana bile tazminat verilmeli'

'Emekliler için 'kademeli intibak'ı inceliyoruz'



2.5 milyon emeklinin merakla beklediği 'intibak' yasası için geri sayım başladı. Kademeli intibak sistemiyle emeklilerin maaşlarında artış öngörülüyor.Taşeron şirketlerde çalışan işçilerin büyük bölümünün 11 ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkarıldığını hatırlatan Çelik, 'Mevcut sistemde kıdem tazminatı alabilmek için 12 ay çalışmak gerekiyor. 11 ay çalıştırıldıktan sonra çıkarılan bir işçi, kıdem tazminatı alamıyor ve hiçbir sosyal haktan faydalanamıyor. Kıdem Tazminatı Fonu kurulduğunda bu sorunu da çözeceğiz. Örneğin bir işçi iki ay çalıştıktan sonra işten çıkarılsa dahi, bu süre kıdemlerine işleyebilmeli' dedi.Emekli aylıkları arasındaki makasın kapatılması için yürütülen çalışmalar konusunda da bilgi veren Çelik, mevcut tabloyu incelediklerini, iyileştirme için 'kademeli intibak' üzerinde durduklarını belirtti.Akşam gazetesinin haberine göre; Bakan Çelik, Kıdem Tazminatı Fonu ve emekli aylıkları konusunda şunları söyledi:Kıdem tazminatı konusundaki çalışmalarımız henüz taslak aşamasına gelmedi. Mevcut sistemi değiştirmeyi planlıyoruz. Herkesin bireysel kıdem tazminatı fonu oluşması yönündeki çalışmalarımız sürüyor. Kıdem tazminatını işçiye hak, işverene zulüm gibi gören iki uç görüş var. Bunun bir hak mefhumuna dönüşmesi için tarafların kafalarındaki tüm önyargıları bir kenara koyarak masaya oturması gerekiyor.1981-2000 arasında emekli olanların asgari aylığı 782 lira. 2000 yılından sonra emekli aylığı alanların aylıklarında ise hızlı bir yükseliş söz konusu. 2000 öncesinde aylık alan yaklaşık 2.5 milyon emekli var. Yani sorun, 2000 yılı öncesinde emekli olanların aylıklarının düşük düzeyde kalmasından kaynaklanıyor. Emekli aylıkları arasındaki bu uçurumu bütçe tolore edebilir mi? Bu makas, kademeli olarak nasıl düzeltilir? Tam olarak kimler bundan etkilenecek? Bütün bunları inceleyeğiz.Mevcut sistemde taşeron şirketlerde çalışan işçiler, kıdem tazminatından ve sosyal haklardan yararlanamıyor. Çünkü bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için en az 12 ay çalışması gerekiyor. Taşeron şirketlerdeki işçiler ise 11 ay çalışmış gibi gösteriliyor. Bu yüzden de sosyal hakları yok, kıdem tazminatı hakları yok. Dolayısıyla mevcut sistemin kaldırılarak, Kıdem Tazminatı Fonu'na dönüştürülmesi, bu konuyla da doğrudan ilintili. Yani kıdem tazminatı çalışmaları, taşeron şirketlerde çalışan işçileri bire bir ilgilendiriyor. Bu işçiler iki ay çalışsalar bile, bu süre kıdemlerine işlemeli. Kamuda alt işveren sayısı 4 bin 426. Bu konu, herkesi ilgilendiriyor.Emekli aylıklarındaki eşitsizliği gidermek için başlattığımız çalışma sürüyor. Sorun ağırlıklı olarak SSK'dan emekli olanları ilgilendiriyor. Bağ-Kur emekli aylıklarında bir sorun yok. 1981 yılından bu yana emekli olanların, aylık bağlanma tablolarını çıkardık. Bu konudaki incelemelerimiz devam ediyor. Kademeli intibak (eşitleme) için neler yapılabileceğine bakıyoruz.