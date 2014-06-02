T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Faruk Çelik, hastane odasında toplantı yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ameliyatının ardından ilk kez görüntülendi

02 Haziran 2014 14:45

23 Mayıs'ta divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle ameliyat olan Bakan Faruk Çelik'in hastane odasındaki fotoğrafları Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği tarafından paylaşıldı. Bakan Çelik, SGK Başkanı Yadigar Gökalp ile toplantı yaptı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, SGK Başkanı Yadigar Gökalp, Bakan Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelere hastane odasında son halini verdiklerini belirtti. 

ETİKETLER

faruk çelikhastanesgktoplantıameliyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24