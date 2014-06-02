Bakan Faruk Çelik, hastane odasında toplantı yaptı

23 Mayıs'ta divertikül hastalığına bağlı bağırsak perforasyonu nedeniyle ameliyat olan Bakan Faruk Çelik'in hastane odasındaki fotoğrafları Sosyal Güvenlik Kurumu Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği tarafından paylaşıldı. Bakan Çelik, SGK Başkanı Yadigar Gökalp ile toplantı yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, SGK Başkanı Yadigar Gökalp, Bakan Çelik'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ve çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe ilişkin düzenlemelere hastane odasında son halini verdiklerini belirtti.