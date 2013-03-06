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Politika

Bakan Faruk Çelik: Asgari ücretle geçinilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik asgari ücretle ilgili eleştirilere yanıt verdi

06 Mart 2013 11:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Haberturk TV 'de yayınlanan, Balçiçek İlter'in sunduğu  'Söz Sende' programında asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, belediyelerde sözleşmeli çalışanlar gibi binlerce insanın merak ettiği konularda önemli açıklamalar yaptı. Asgari ücretle ilgili eleştirileri yanıtlayan Çelik "Netice itibariyle peynirin kilosunun fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir. Asgari ücretle geçinirsiniz" dedi.

 

'Asgari ücretle geçinilir'

 

Balçiçek İlter'in birçok izleyiciden gelen asgari ücretle ilgili eleştirileri belirtmesi üzerine Çelik şöyle cevap verdi: "Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Geçinirsiniz. Ona mahkumsanız 800 TL de büyük bir paradır. Netice itibariyle peynirin kilosunun fiyatı bellidir, ekmeğin fiyatı bellidir. Bir geçimdir sürdürebilirsiniz. Bizim meselemiz bu değil. Bunu istismar etmemek lazım. Asgari ücret bir taban fiyattır. Biz diyoruz ki işverene bundan aşağı ücret talep edemezsin. Asgari ücret, sosyal devletin koruma aracıdır. Bunu kaldırırsanız 400 TL ücret teklif eden de olabilir."

 

Emeklilik yaşı tartışması

 

Emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki soruları da cevaplayan Faruk Çelik şöyle konuştu: "2000'den sonra işe başlayanlar 60 yaşında emekli olacaklar. Ancak 1999'da çıkan yasa gereği emeklilik yaşı kademelendirildi ve 2028 yılına kadar 60 yaş emekliliği olmayacak. Dolayısı ile şu anda emeklilik yaşımız azami 49. İnsanımız 49 yaşında emekli oluyor, hatta 44-45 yaşında emekli olanlar var. Bazı vatandaşlarımız diyorlar ki biz 20 yıl çalıştık, dolayısı ile prim günümüz tamam. 45 yaşındayız ama 2 yıl beklemem gerekiyor. Ben de diyorum ki popülizm adına mavi boncuk dağıtmak kolay. Ancak biz devlet yönetiyoruz. 47 yaş emekliliği dünyanın neresinde var? Bu Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş bir madde ve 1999'dan sonra bu yasa gereği kademeli emeklilik var. Şimdi siz 2 yıl beklemeniz gerekiyorsa bekleyeceksiniz. Ama bir başka grup var. Onlar yaşı doldurmuş, 60-65 yaşına gelmişler ama prim günlerinde sıkıntıları var. Bu konuyu ilgili bakan arkadaşlarla tartışmayı düşünüyorum.Çünkü bu insanların çalışma imkanı yok. Bu konuda ya kısmi emeklilik veya borçlanma şeklinde bir taslağımızı arz ederek neticelendireceğiz."

 

 

 

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