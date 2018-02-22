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Politika

Bakan Fakıbaba: Şu kahpe düşmana ben de kurşun sıkabilseydim

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'da Özel Harekat Şubesi'nde görevli olarak Afrin'e gönderilen polisleri uğurlama törenine katıldı

22 Şubat 2018 16:12

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'da Özel Harekat Şubesi\'nde görevli olarak Afrin\'e gönderilen polisleri uğurlama törenine katıldı. Fakıbaba, \"Allah yolunuzu açık etsin. Keşke ben de sizin yerinizde olsaydım, şu kahpe düşmana ben de kurşun sıkabilseydim\" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere tarifeli uçakla Şanlıurfa\'ya geldi. Sabah saatlerinde kente gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı, GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk Başsavcı Sadi Doğan ve bürokratlar karşıladı. Bakan Fakıbaba, kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra konvoy eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne geçti. Burada Bakan Fakıbaba Afrin\'e doğru yola çıkan özel harekat polislerini uğurlama törenine katıldı. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından okunan duanın ardından ant içen polisler törenle sınır bölgesindeki Afrin\'e uğurlandı. Törende konuşan Bakan Fakıbaba, \"Allah yolunuzu açık etsin. Keşke ben de sizin yerinizde olsaydım, şu kahpe düşmana ben de kurşun sıkabilseydim. Bu görevi üstlenseydim diye dua ediyorum. Sizler gerçekten büyük insanlarsınız\" dedi.

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