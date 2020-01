Bakan Fakıbaba: Satılmayan kurbanlıkları, değeri üzerinden alacağız

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden satın alınacağını açıkladı.

Bakan Fakıbaba, akşam saatlerinde geldiği Adıyaman\'da, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı. Türkiye Petrolleri Toplantı Salonu\'nda açıklama yapan Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak Kurban Bayramı kapsamında bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Üretimi arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Fakıbaba, \"Bütün amacımız üretimi artırmak olacaktır. İnşallah bu konuda bütün arkadaşlarımız el ele vereceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satıcının elinde kalacak hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını da açaklayarak, şöyle konuştu:

\"Ben geldiğim günden bu yana et fiyatı, \'Şu olacak, bu olacak\' demiyorum. Ama amacımız herkesin et yiyebileceği sistem kurabilmek, üretici de mutlu olacak. Kasabından, sanayisine kadar bütün arkadaşlarımızdan sistem kuracağıma inanıyorum. Kuracağız Allah\'ın izni ile ve en son tüketen arkadaşımız da gerçekten kendi kesesine uygun \'Ben kıyma, kuşbaşı yiyorum.\' Ben bunları uygun şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız son safhaya geldi. Bayramı rahat geçeğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da eğer satılmayan hayvanlar olursa, değer üzerinden kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum.\"

