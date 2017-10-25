Bakan Fakıbaba: Kurumsallaşma eksik

Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, gıda ve üretimin önemine dikkat çekerek, \"Biz hiçbir zaman 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan çıkmış bir Japonya’dan, Almanya’dan hiç bir zaman geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum, ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum\'\' dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Konya\'ya geldi. İlk olarak Ticaret Borsası\'nın bugünkü seans gongu çalıp start veren Bakan Fakıbaba, daha sonra borsaya ait lisanslı depo alanını inceledi. İncelemelerin ardından tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki sivil toplum örgütleri ve üreticilerle \'Tarım Sektörü İstişare Toplantısı\'na katılan Bakan Fakıbaba, doktor olmasına rağmen kısa sürede tarım, hayvancılık ve gıdanın ne kadar önemini kavrayıp adapte olduğunu söyledi. Üretim ve gıdaya dikkat çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

\'\'Tarım, gıda ve hayvancılık müthiş bir olay. Yarın en çok ihtiyaç duyacağımız şey gıda olacak. Sadece bizim değil, dünyanın olacak. Biraz önce genç bir ziraat mühendisi arkadaşımla karşılaştığımda ürettiğini söyledi. Ne kadar hoş bir olay. Bilinçli üretim sayesinde elde ettiğimiz ürün miktarı iki misline çıkacaktır ve zaten bunu da görüyoruz.\'\'

Türk Milleti\'nin Japonya ve Almanya\'dan geri bir millet olmadığımızı belirten Fakıbaba, \"Biz hiçbir zaman ikinci dünya savaşından çıkmış bir Japonya’dan, Almanya’dan hiç bir zaman geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum, ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum\'\' dedi.

Konuşmanın ardından tapulaştırma yapılan tarlaların, tapuları çiftçileri verildi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.



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