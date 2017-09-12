Bakan Fakıbaba: Kuru üzüm 4 liranın altına düşmeyecek (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzüm rekoltesini açıkladıktan sonra Manisa Valiliği\'ni de ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Fakıbaba\'ya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kentin tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Güvençer, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba adına dikilecek 10 bin fidanın belgesini verdi.

ÜRETİCİNİN YÜZDE 80\'İ FINDIK FİYATLARINDAN MUTLU

Valilik ziyaretinde konuşan Fakıbaba, Manisa\'nın üreticisine üzümün 4 liranın altına düşmeyeceği sözünü verdikten sonra Karadeniz Bölgesi için önemli bir geçim kaynağı olan fındık üretimi ve fiyatlarıyla ilgili soruları cevapladı. Bakan Fakıbaba, \"İnsanların tümümü mutlu etmek mümkün değil. İnsanların yüzde 100\'ü bir şeyden mutluysa orada bir yanlışlık da vardır. Üreticide depo edenler de var, ihracat yapanlar da var. Depo edenler yüksek fiyattan depo etmişse bu sefer açıklanan fiyatı beğenmemiş olmaları gayet normaldir. Ama biz genele bakıyoruz. Halkın yüzde 80\'i bundan mutlu mu? Üzümde olduğu gibi aynen bu fiyatlardan mutlular\" dedi.

Fındık üreticisini mağdur etmediklerini, ancak geçmiş yıldan stok yapanların bu fiyatları beğenmediğini dile getiren Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

\"Levant kalite fındığın kilosuna \'10 lira\' dedik, Giresun\'a 10 lira 50 kuruş fiyat verdik. Hemen alımlara başladık. Biz bir şey söylüyorsak o doğrudur. Ama daha önceden stok yapmış, 13 liradan alan insanlar varsa yani geçen seneki rekolte 420 bin tonsa, bu seneki rekolte 675 bin tonsa, devlet olarak herkese para dağıtmak isteriz ama neticede bu sizin vergilerinizle toplanan para. Ama fındık üreticisi şundan emin olsun, biz onları mağdur etmedik. Geçen sene verilen fiyat 10 lira, 10 lira 50 kuruştu. Bu sene rekolte 675 bin ton olmasına rağmen yine aynı fiyatı verdik. Onun için halkın üreticinin çoğu memnun. Ama elinde stoku bulunan insanlar memnun değil. Haklı olarak bende olsam 13 liradan mal almışım, rahatsız olurum. Biz onların da rahatsız olmasını istemeyiz ama a neticede bu ticaret. Çok kar edebilirlerdi. Zarar ettikleri zaman da onların karar verme kabiliyetidir.\"

\'ÇİFTÇİ BİZE İNANSIN, GÜVENSİN\'

Hükümet olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Fakıbaba, tüm üreticilerin kazanmasını istediklerini ifade etti. Gübre ve mazotta üreticiye ciddi destekler verdiklerini belirten Bakan Fakıbaba, çiftçinin cebine yüzde 40, yüzde 50 oranında mazot ve gübre desteği girdiğini söyledi. Bakan Fakıbaba, \"Mısır fiyatı ton başına 750-800 Türk lirası civarında. Üretici memnun, Toprak Mahsulleri Ofisi emanet alım yapıyor ama TMO\'ya ürün gelmiyor. Ama tonu 750 liranın altına düşmüş olsaydı TMO mısır alımı da yapacaktı. Çiftçi bize inansın ve güvensin. Üreticinin hep yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

Bakan Fakıbaba\'nın konuşmasının ardından ziyaret basına kapalı devam etti.



Nermin UÇTU- Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)



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