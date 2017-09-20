Bakan Fakıbaba, Gıda Sanayini dinledi

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA,(DHA)- GIDA sanayinin çeşitli üretim alanlarında faaliyet gösteren 2000’e yakın şirketin temsil edildiği 27 sektör derneğiyle, Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz ve çeşitli üyeler, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı ziyaret etti. Türkiye’de Gıda ve Tarımın yaşadığı sorunları konuştu.

“STK’LAR SEKTÖRÜ TEMSİL EDER”

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret etti. Gündem’de ki tarım sektörünün sorunlarını konuştuklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kopuz, “Bugün önemli bir gündü. Yeni tarım Bakanımız sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı sektör olarak ziyaret ettik. Bir hayırlı uğurlu olsun ziyareti ve sektörün genel ana arterlerdeki konularda kendisiyle konuştuk. Türk gıda içecek Sanayi için bundan sonra sürdürülebilir iletişim konusunda ortak paydalarda buluştuk. Önümüzdeki günlerde sektörü kategori bazında yayarak ilgili sektörü bekleyen acil konuların çözümü konusunda iradeyi ortak olarak koyduk. Çünkü Sivil Toplum Kuruluş\'ları (STK) sektörü temsil eder. Devlet ve STK iş birliği olduğu süre içerisinde Türk gıda içecek Sanayi daha iyi yerlere gelecektir. Yönetim kuruluyla ve başkanlar kurulu ile bu iradeyi net koymuş olduk” dedi.

“ORTAK ÇALIŞMA PLANLARINI KONUŞTUK”

Şeker Kanunu hakkında yaşanan sıkıntıları ve Biyogüvenlik gibi birçok konuyu konuştuklarını dile getiren Kopuz, “Kotalar şeker kanunu konuştuk. Biyogüvenlik kanunu konuştuk. İklim değişikliği ile ilgili hazırladığımız raporlar, ürün destekleme takip sisteminin Türk gıda içecek sektöründe tamamen kaldırılması ve özellikle et ve süt politikalarının tekrar gözden geçirilmesi, sanayici rekabet edici gücüne hem iç pazarda olsun Hem dışarıdaki ihracatımızda bunları konuştuk. Bitkisel yağımızı konuştuk. Arz talepleri konuştuk. Bizim sanayici olarak federasyonları istediğim şey rekabet edici, sürdürülebilir bir uygun hammadde ulaşmak ve bunu temini konusunda da ortak çalışma planlarını konuştuk” diye konuştu.

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