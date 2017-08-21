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Ekonomi

Bakan Fakıbaba: Et fiyatlarında herkesin mutlu olabileceği planlarımız var

"2 ay, 2.5 ay bana müsaade etsinler"

21 Ağustos 2017 04:04

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Eskişehir'de et fiyatlarıyla ilgili konuştu. Fakıbaba, hem 2017 hem de 2018 yılına dair et fiyatlarının düzenlenmesi konusunda planlarını olduğunu belirterek  "Deseniz ki bu et fiyatlarından insanların hepsi mutlu mu, değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Onun için herkesin mutlu olabileceği kazan, kazan, kazan dediğimiz planlarımız var" dedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesine bağlı daha önce köy olan İlören Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Mevsimlik işçilerin su, elektrik, eğitim ve ulaşım sorunlarını çözmeye çalışacaklarını ifade eden Fakıbaba, bir gazetecinin et fiyatları ile ilgili bir planlamalarının olup olmadığını sorması üzerine şöyle konuştu:

"Ben et fiyatları ile ilgili geldiğimden beri hiçbir şey söylemiyorum. Kesinlikle söylemeyeceğim. Esasından bir şeyi söylemeden yapmak önemli. Ama şu var, et fiyatlarını söylemem, biz hem 2017 yılını 4 ayını planladık, hem de 2018 yılını planladık. Yani biz planlı çalışırız. Bizim hem 2017 yılı planlarımız var, hem 2018 planlarımız var. Bu palanlarımız iyi midir, kötü müdür halkımız karar verecek. Biraz, 2 ay, 2.5 ay bana müsaade etsinler, iyi olursa tabi ki alkışı hak etmiş oluruz, valla kötü olursa hakikaten üzücü bir olaydır. En çok ben üzülürüm. Çünkü ben başarısızlığı hayatımda kabul etmeyen kişiyim. Arkadaşların, sizlerin duasını istiyoruz. Samimi bir şekilde burada yine hem üretici, hem ortadaki sanayiciyi esnafı, ithalatçıyı herkesi kucaklayan, sonunda tüketiciye giden, tüketicinin de mutlu olabildiği, kazan, kazan, kazan dediğim, insanların mutlu olduğu bir formülü bulmamız lazım. Deseniz ki bu et fiyatlarından insanların hepsi mutlu mu, değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Onun için herkesin mutlu olabileceği kazan, kazan, kazan dediğimiz planlarımız var. 4 aylık planımızı yaptık. Bizim amacımız 80 milyon insanın mutlu olması. bu konuda başarılı olacağımıza inanıyorum."
 

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