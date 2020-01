Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın\'daki ziyaretlerine Atatürk Bulvarı\'nda esnaf ziyaretiyle devam etti. Bakan Fakıbaba, esnafa işlerin nasıl gittiğini sordu. Esnafın çoğunun işlerinin iyi olduğunu belirtmesi üzerine Fakıbaba, mutlu olduğunu söyledi.

\"SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

AK Parti Aydın İl Başkanlığı\'nı da ziyaret eden Bakan Fakıbaba\'yı, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Bakan Fakıbaba, \"Gelmeden önce Aydın\'ı araştırdım ve biliyordum. Tarıma dayalı olduğunu ve insanlarının sıcak olduğunu biliyordum. Ama bunlar benim tahminimin de üstünde çıktı. İnşallah bu şekilde birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eğer hep birlikte olursak bundan sadece AK Parti değil tüm Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı\'mız hiç durmuyor. Biz de her zaman çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte en az onun kadar çalışmak bizim görevimizdir. Türkiye\'ye ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"EĞER O OLMASAYDI, ŞU AN BİZ BURADA OLMAYABİLİRDİK\"

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"En son hain darbenin yaşandığı 15 Temmuz\'u hep birlikte atlattık. Bu konuda tüm Aydınlılara teşekkür ediyorum. Ne kadar çok büyük bir mücadele verildiğini biliyorum. 80 milyon insanın büyük bir kısmı, bu hain darbeye karşı tek yürek oldu. Bunun çok önemli bir kahramanı vardı o da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Eğer o olmasaydı, şu an biz burada olmayabilirdik. Dış ülkelerde bizi istemeyenler var. Bu ülkeler de zaten başka ülkelerdeki vatandaşları sömürmeye alışmışlar. Bu sömürgecilik düzeninin ellerinden gittiğini anlayınca burada başta Cumhurbaşkanı olmak üzere halkın iktidarını yok etmek adına bunu gerçekleştirmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti hep birlikte yürekli insanların mücadelesiyle bölünmekten kurtulmuştur. Şu anda Aydın\'da dolaşıyor ve esnaf kardeşlerimle beraber oluyorum. Onların mutluluklarını gözlüyorum ve bunlar da bizi bir siyasetçi olarak çok mutlu ediyor. İnşallah bu birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, bu mutluluğumuzda devam edecek ama çok çalışmamız gerektiğine de inanıyorum.\"

Bakan Fakıbaba daha sonra Nazilli ilçesine geçti.

