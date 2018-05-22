Bakan Fakıbaba “Antep fıstığı sıkıntısı tatlıya bağlandı” dedi, tatlıcılar boykota devam kararı aldı

T24 Haber Merkezi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın CNN Türk canlı yayınında Antep fıstığındaki sıkıntının ‘tatlıya bağlandığını’ söylediği saatlerde, İzmir’deki tatlıcılar ise boykotu devam ettirme kararı aldı.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Fakıbaba, “Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Önemli olan problem çıkmadan bu işin halledilmesi. Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim” ifadelerini kullandı.

3 günlük boykotun ardından fiyatlar 50 lira geriledi

İzmir’de Antep fıstığındaki fiyat artışlarını protesto etmek için 4 gün boyunca fıstıklı baklava satmayan firmalar ise aynı saatlerde 3 gün daha sınırlı ürün üreterek, boykota devam kararı aldı. 17-20 Mayıs tarihlerinde fıstıklı baklavaların tepsilerine 'Bugün fıstık yok, boykot var' yazılarını koyan firmalar sayesinde Antep fıstığı fiyatlarında yaklaşık 50 liralık gerileme olduğunu belirten İZTO Meclis üyesi Veysel Murat, boykotun dün bittiğini belirterek 3 gün de ‘sınırlı’ üretim yapacaklarını söyledi.