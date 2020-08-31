Bakan Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'tan aşure istediği için tehdit edilen Büşra hemşire ile görüştü

Büşra hemşirenin bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı. Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayıp, Bakan Koca'yı etiketleyerek, “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın” dedi.

Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Koca: Sağlık çalışanlarımızın, kadınların yanında olduğumuzu herkes bilsin

Büşra hemşireye yönelik tehdit mesajının ardından Bakan Koca, Büşra hemşire ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Koca konu hakkında Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Yavaş: Bir tabak aşure isteyenin bile hedef gösterildiği ortamda sizlere cevap vermeye çekinir oldum

Öte yandan Mansur Yavaş, Büşra hemşirenin tehdit edilmesinin ardından Twitter'dan yapılan, "@mansuryavas06 Başkanım beni evlat edinebilir misiniz teşekkür ederim" paylaşımına; "Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım." yanıtını verdi.