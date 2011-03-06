-BAKAN EŞLERİ MENGEN'DE BOLU (A.A) - 06.03.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın eşi Songül Çağlayan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın eşi Yıldız Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın eşi Gülten Günay ile AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, Bolu'nun Mengen ilçesini ziyaret etti. Yıldız Atalay, Songül Çağlayan, Gülten Günay, Saime Toptan ve Zonguldak Valisi Erdal Ata'nın eşi Nazan Ata, kadın girişimci Uzay Meriç tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ''Kadın Girişimciler'' konulu konferansı izlemek için Mengen'e geldi. Çağlayan, Atalay, Günay ve Toptan'ı Bolu Valisi İbrahim Özçimen'in eşi Nezahat Özçimen karşıladı. Mengen Kültür Evi'nde kahvaltı yapan grup, daha sonra halk pazarını gezerek alışveriş yaptı. Grup, yöresel ürün satan Mengenli kadınlarla sohbet ederek, ürünler hakkında bilgi aldı. Gezinin ardından Çağlayan, Atalay, Günay, Toptan ve Özçimen, Mengen Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ''Kadın Girişimciler'' konulu konferansa katıldı. Saime Toptan, konferasta yaptığı konuşmada, çağın gereği olarak kadınların çeşitli rolleri üslendiklerini belirterek, ''Önce anne rolü kadın rolüyken, şimdi çok çeşitlendi. Böyle de olması gerekirdi. Çünkü son araştırmalara göre, nüfusumuzun yarısı kadın olmuştur. Yarısı kadın olan nüfusumuzda sadece erkek çalışması yeterli olmaz. İş kavramı sadece ekonomi içermiyor. Sosyal ve siyasal anlamda çalışmak da bir iştir. Manevi olarak çalışmak kişiye iyilik ve itibar kazandırır'' diye konuştu. Kadın girişimci Uzay Meriç de, Mengen'de olmanın avantajlarından faydalanmak istediğini dile getirerek, ''Sütün en güzeli yaylalarımızda olunca, istedim o sihirli lezzeti şehirlere ulaştırmayı. Katma değerli bir ürün yapmalıydım. Bizim Mengen peyniri diye çok özel bir peynirimiz vardı hali hazırda. O peynire yapılacak birkaç ufak dokunuştan sonra oluşturduk reçetemizi. İçten içe mis gibi kekik kokan peynir, aromasını unutmak istemeyeceğiniz mis gibi tereyağı Mengenimizin lezzetlerindendir'' dedi. Grup, konferansın ardından Mengen Aşçılık Meslek Lisesinde düzenlenen programa katıldı ve Bolu Halk Oyunu ekibinin gösterilerini izledi.