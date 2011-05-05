-BAKAN EŞİ "KOKAİN KAÇAKÇILIĞI"NDAN SUÇLU BULUNDU JOHANNESBURG (A.A) - 05.05.2011 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nin eski devlet güvenliği bakanı Siyabonga Cwele'nin karısı Sheryl Cwele, uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebeke kurmaktan suçlu bulundu. Ülkenin doğusundaki Pieterbaritzburg'taki yüksek mahkeme, Nijeryalı Frank Nabolisa ile birlikte yargılandığı Cwele'nin, uyuşturucu kuryesi olarak 2 kadını görevlendirmekte birlikte çalıştıklarına hükmetti. Cwele, 2009'da piyasa değeri yaklaşık 200 bin avro olan 10 kilo kokain taşıyan Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Tessa Beetge'nin Brezilya'da yakalanmasından sonra suçlanmıştı. Diğer kurye kadın Charmaine Moss ise Türkiye'den bir paket getirmekten sorumluydu, ancak bir komplodan şüphelenip iddia makamının tanığı olmuştu. Ocak 2010'da gözaltına alınan ve ardından şartlı tahliye edilen Sheryl Cwele kocasının istifasına neden olmuştu. Sanıkların alacağı ceza ile ilgili kararın yarın verilmesi bekleniyor.