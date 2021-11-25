Bakan Ersoy: 2021 turizm gelir hedefimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik

“Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik. 2020’deki 16 milyonluk ziyaret sayısının ardından 2021’de 28 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Yine 2020’de gerçekleşen 12,1 milyar dolarlık gelire karşılık 2020’nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik. Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz.”