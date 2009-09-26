Bakan Eroğlu'nun önünde kavga

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bitlis'in şehircilik açısından gelişmesi gerektiğini belirterek valilik ve belediyenin kentsel dönüşüm projeleri uygulayacaklarını söyledi. Eroğlu, Bitlis'ten geçen ve üzerindeki işyerleri nedeniyle zaman zaman sıkıntılara neden olan Bitlis Deresi üzerindeki işyerlerinin kaldırılacağını, ancak bunu yaparken de işyeri sahiplerini mağdur etmeyeceklerini açıkladı.

Bakan Eroğlu’nun esnaf ziyaret sırasında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Davut Tezcan ile Milletvekili Vahit Kiler tartıştı. Tezcan, Bakan Eroğlu’na Bitlis Deresi konusunda Milletvekili Kiler'in kendisini çeşitli yerlere şikayet etmekle suçladı. Kiler, bunun üzerine TSO Bakanı Tezcan'a “Terbiyesizlik yapma” derken, Tezcan da Kiler'e “Terbiyesiz babandır” diye karşılık verdi.

Dün uçakla Muş'a gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, karayolu ile Bitlis’e geçti. Sabah kahvaltısını Belediye Başkanı AK Parti'li Fehmi Alaydın ile birlikte Belediye'de yapan Bakan Eroğlu, daha sonra da Vali Nurettin Yılmaz, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte kent merkezini dolaştı. Bakan Eroğlu, esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Bakan Eroğlu'nun gezisi sırasında Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan da gelerek, burada Bitlis Milletvekili Vahit Kileri, Bakan Eroğlu'na şikayet etti. Tezcan, Bitlis Deresi üzerindeki işyerlerinin yıkılmasının gündemde olduğunu, esnafların mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi. Tezcan, Bakan Eroğlu'na Vahit Kiler'in kendisini farklı yerlere şikayet ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Vahit Kiler ile TSO Başkanı Tezcan arasında kısa süreli tartışma oldu.

Kiler, “Bir derdiniz varsa daha sonra görüşelim. Esnafların geleceği için buradayız. Terbiyesizlik yapma” derken Tezcan da sinirli ses tonuyla “Terbiyesiz babandır” diye karşılık verdi. Cemal Taşar, Vahit Kileri'nin koluna girerek onu uzaklaştırırken, çevrede bulunan diğer işyeri sahipleri de Tezcan'ı uzaklaştırdı. Bu tartışma sırasında Bakan Eroğlu 3- 5 adım uzaklaşarak, esnaf ziyaretine devam etti.

Bakan Eroğlu, esnaf ziyaretini, yağışlı havalarda kentte sorun yaşanmasına neden olan Bitlis Deresi üzerindeki işyerlerine giderek sürdürdü. Bakan Eroğlu buradan da Valiliğe geçerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu Bitlis'in şehircilik açısından gelişmesi gerektiğini valilik ve belediyenin kentsel dönüşüm projeleri uygulayacaklarını söyledi.



Bakan Eroğlu şöyle konuştu:

“Bitlis’i önemsiyoruz. Bu konuda Başbakanımız talimat verdi. Önümüzdeki hafta Devlet Bakanımız Ömer Dinçer, Bitlis'i ziyaret edecek. Bitlis'te yapılacak çok çalışma var. Her ne kadar eğitim ve sağlık alanında çok büyük hamleler yapılsa da şehircilik açısından Bitlis'in gelişmesi gerekiyor. Bitlis'te Valiliğimiz ve belediyemiz kentsel dönüşüm projesi uygulayacak. Bu konuda çeşitli projeler hazırlandı. Bitlis'te Bakanlığımızca da çok önemli projeler yapıldı. Bunlardan biri Ahlat Ovakışla Sulama Projesi'dir. Bu projemiz hayata geçti. Bölgedeki büyük araziler bu proje sayesinde suya kavuştu. Ayrıca Bitlis Deresi ile ilgili çalışmalarımız var. Bitlis Deresi üzerindeki işyerleri zamanla yıkılacak. Ancak, bunun öncesinde Belediye ve Valilik düzenli işyerleri inşa ederek, buradaki esnaflarımıza alternatif işyerleri sunacak. Bitlis'in tarihi dokusuna kavuşturulması da bu proje ile birlikte olacak. Yıllar önce başlatılan dere üstünün kapatılması uygulaması günümüze kadar gelmiştir. Esnafımıza çok daha güzel mekanlar ve yeni bir çarşı oluşturmadan bu mekanları yıkmamız söz konusu değildir.”

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, Van Gölü ve Bitlis Deresi'nin kirlilikten arındırılmasında belediye ve halka büyük görevler düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Özellikle Van Gölü'nün son yıllarda hızla kirlendiğini görmekteyiz. Bu konuda belediyelere büyük görevler düşüyor. Atık suların Van Gölü'ne aktarılması gölün hızla kirlenmesine neden oluyor. Bu konuda özellikle Van Belediyesine büyük ödenekler aktarıldı. Tatvan Belediyesi’nin de bu konuda bir çalışması var. Ancak öncelikle çöplerimizi ve atık sularımızı buralara atmamalıyız. Vatandaşımıza da burada büyük görevler düşüyor.”