Bakan Eroğlu'ndan Tarkan'a: Sanatınla ilgilen

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'Tarihi eserlere önem veriyoruz'

Bakan Eroğlu, İzmir’in Bayındır ilçesine gelerek Belediye Başkanı Mehmet Kertiş’i makamında ziyaret etti.Küçükmenderes havzası üzerinde yıllardır hayal edilen projeleri gerçekleştirdiklerini, 50 yıldır yapımı devam eden Beydağ Barajı’nı tamamladıktan sonra, bu barajın sulama ihalesinin tamamlandığını, 200 bin dekarlık alanı sulayacak projenin sözleşmesini bu hafta içinde tamamlayacaklarını belirten Eroğlu, Zeytinova Barajı’nın projesinin tamamlandığını, Aktaş Barajı’nın ihalesinin bugün yapıldığını söyledi.Aktaş Barajıyla 1580 hektar, Zeytinova Barajıyla 3 bin 568 hektar alanın sulanacağını belirten Bakan Eroğlu, Gördes Barajı’ndan İzmir’e su taşıyacak olan 35.5 kilometrelik isale hattının da 9 Eylül günü tamamlanacağını, bu projelerin açılış ve temel atmalarını referandum sonrası gerçekleştireceklerini belirtti.Bakan Eroğlu, gazetecilerin İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Yortanlı Barajı sınırlarındaki eserlerin tartışma konusu olduğu, bazı sanatçıların da konuyla ilgili açıklama yaptığını, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu: "Sanatçı arkadaş sanatıyla ilgilensin, herkesin bir ihtisası vardır.Herkes bilmediği bir konuya burnunu sokarsa çok yanlış olur. Ben şimdi kalkıp da onun sanatıyla alakalı bir şey söylesem ne derece yanlış olursa, onun da bir baraj ya da tarihi eserin korunmasıyla ilgili söyleyeceği şey fevkalade yanlıştır. Bunlar doğru değil. Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Bilimadamları karar verir ne yapılacağına, ona göre yapılır.Bu Yortanlı polemik mevzu oldu. Buna ilk defa orada kazı yapan kişiler sebep oldu. Kazılara devam etmek istediler. Yıllarca DSİ’den yüklü miktarda kazı paraları aldılar. Yaklaşık 4.5-5 milyon lira kazılar için para ödedik. Ayrıca ayni yardımlarla destekte bulunduk. Bugünün parasıyla 7 milyon lira kazı ve çıkartılan eserlerin Bergama Müzesine taşınması için masraf yaptık. Bunu tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bergama Müze Müdürlüğünün denetimi altında yaptık."Barajların pek çok tarihi eserin ortaya çıkmasına, müzenin kurulmasına vesile olduğunu, Bakanlık olarak tarihi eserlere çok büyük önem verdiklerini, bir eser çıktığı zaman korumak için ne gerekiyorsa yaptıklarını, gereken tüm masrafları karşıladıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Orası ’Allianoi’ değil. ’Allianoi’ diye bir yer o kişinin uydurduğu bir kelimedir. Bunu ben ispat ettim. Bunu çok net söylüyorum. Bununla ilgili TRT’yi yanıltmışlar, bir tarihte belgesel diye hazırlamışlar. Belgesel olduğuna göre belgesini gönderin dedim. Böyle bir tarihi kayıt gösteremediler. Genel müdürken TRT’ye sert bir yazı yazdım. Neticede kendim baktım.Orada Paşa Ilıcası adıyla bilinen Türkiye’nin her tarafında olan bir ılıca, kaplıca var. Geçmiş dönemde eski bir valimizin zamanında restore edilmiş.Beton duvarlar var. Mermerler konmuş. Sadece Peri Kızı adı verilen bir eser çıktı, Bergama Müzesi’ne kondu. Her tarafta olan mozaikler var. Çatı uydurma bir malzemeyle yapılmış. Çıkan bir tek sütun var, Peri Kızı var. Sütunlar korunacak.Üniversiteyle bilim adamlarıyla görüştük, koruma kurulları vesaire. Ne istiyorsunuz dedik. Burası zaten kullanıma kapalıydı. Onların istediği şekilde koruyacak tedbirler alıyoruz, örtüyoruz. İstenildiği zaman, gelecekte tekrar açılır kullanılır. Tarihi eserlere bir şey yaptığımız yok. Oraya biz 60 milyon lira para harcadık. Bir takım cahil insanlar yüzünden, bazı art niyetli kişiler yüzünden orada su tutulamadı çiftçiler mağdur oldu. 2 senedir bekliyor, neticede artık tahammülümüz de yoktur. Bu tamamen Paşa Ilıcası adıyla bilinen ve zaman içinde tadilatı yapılmış olan bir kaplıcadır. Allianoi diye bir şey yoktur. O kişinin uydurduğu bir şeydir."