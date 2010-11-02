-BAKAN EROĞLU'DAN OKTAY EKŞİ'YE DAVA ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Hürriyet Gazetesi ve Oktay Ekşi aleyhine 100 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eroğlu'nun, Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi'nin 28 Ekimde yayınlanan ''Az demişiz'' başlıklı yazısında, gerçeğe, hukuka, basın meslek ilkelerine açıkça aykırı olarak, kişilik haklarının ve saygınlığının kasten ve ağır biçimde ihlal edilmesi nedeniyle Hürriyet Gazetesi ve Oktay Ekşi aleyhine Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 100 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca mezkur köşe yazısı ile Oktay Ekşi ve Hürriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü Hasan Kılıç tarafından basın yoluyla Türk Ceza Kanunu uyarınca hakaret ve iftira fiillerinin ika edilerek Bakan Eroğlu'nun mağduriyetine sebep olunduğu gerekçesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.