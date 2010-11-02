T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN EROĞLU'DAN OKTAY EKŞİ'YE DAVA ANKARA (A.A)

02 Kasım 2010 21:32

-BAKAN EROĞLU'DAN OKTAY EKŞİ'YE DAVA ANKARA (A.A) - 02.11.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Hürriyet Gazetesi ve Oktay Ekşi aleyhine 100 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Eroğlu'nun, Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi'nin 28 Ekimde yayınlanan ''Az demişiz'' başlıklı yazısında, gerçeğe, hukuka, basın meslek ilkelerine açıkça aykırı olarak, kişilik haklarının ve saygınlığının kasten ve ağır biçimde ihlal edilmesi nedeniyle Hürriyet Gazetesi ve Oktay Ekşi aleyhine Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 100 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca mezkur köşe yazısı ile Oktay Ekşi ve Hürriyet Gazetesi Sorumlu Müdürü Hasan Kılıç tarafından basın yoluyla Türk Ceza Kanunu uyarınca hakaret ve iftira fiillerinin ika edilerek Bakan Eroğlu'nun mağduriyetine sebep olunduğu gerekçesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24