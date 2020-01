Bakan Eroğlu, yangının vurduğu Zeytinköy'ü ziyaret etti

Yaşar ANTER-Hülya ELTEŞ/MUĞLA, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen çarşamba günü Muğla\'nın merkez Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi\'nde çıkan ve yerleşim alanına da sıçrayarak hasara neden olan yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, köylülere \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Zararlarının en kısa zamanda karşılanacağını belirten Bakan Eroğlu, Zeytinköy\'deki incelemeleri öncesinde Muğla\'da düzenlenen törende toplam yatırım bedeli 388 milyon lirayı bulan 20 tesisin temelini de attı.

Muğla\'da ziyaretlerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu akşam Vali Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Ercan Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Muğla milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ile yangının vurguduğu Zeytinköy Mahallesi\'ne geçti. Zeytinköy Kahvesi\'nde yaklaşık 400 kişinin karşıladığı Bakan Eroğlu, köylülere \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu, sohbet etti. Zeytinköy Muhtarı Güngör Uzun yangınla ilgili bilgi verirken, \"Yangında 51 ev, 10 ahır, 2 depo yandı. 120 kayıp keçimiz var, büyükbaş hayvanlarımız ve arılarımız telef oldu. Yangının başlamasından itibaren devletimiz, belediyelerimiz yanımızdaydı. Her türlü yardımı yaptı. Bizler, Yörüğüz, maddi durumumuz gerçekten çok kötü. Devletimizden bir an önce evleri yanan vatandaşlarımıza yardım elini uzatılıp, yeni ev yapmalarını istiyoruz. Can kaybımız yok ama maddi zararımız büyük. Maddi zararımız karşılanan kadar devletimizi yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.

\"İLK ETAPTA KÖYLÜMEZE 3\'ER BİN TL YARDIM YAPTIK\"

Muhtar Uzun\'un konuşması ardından köylülere seslenen Bakan Eroğlu, rüzgar nedeniyle gerçekten çok büyük ve önlenmesi neredeyse imkansız yangınla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bakan Eroğlu, \"Orman ekiplerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz can siparene mücadele verdi, hayatlarını tehlikeye attı. Bugüne kadar orman yangınlarında 113 şehit verdik. Böyle bir yangın, geçenlekde Portekiz\'de 20 günde kontrol altına alınabildi. Bu nedenle en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yanan evler, maddi zararlar yerine konulabilir ama canı yerine koymamız mümkün değil. İlk etapta mağdur köylülerimize 3\'er bin TL yardım yaptık. Konteynerler konuldu, bugün elektrik ve suyu bağlanacak, Yarından itibaren çadırlardaki vatandaşlarımız modern konteynerlere geçebilir. ORKÖY ile birlikte ormanlık alanda oluşturacağımız yeni projelerle orman köylümüze destek olup, gelir elde etmesini sağlayacağız. Köylümüzün mağduriyeti giderilene kadar yanındayız\" dedi.

\"YANGIN İNSAN KAYNAKLI\"

Yangını dışarıdan gelen birinin çıkarmadığını vurgulayan Bakan Eroğlu, \"Yani, bu yangın kendiliğinden çıkmadı. Bu yangın, hava sıcaklığının en yüksekte rüzgarında en şiddetli olduğu bir anda çıktı. Yani insan kaynaklı. İhmalden çıktı. \'Anız yakmayın\' diyoruz ama dinlenmediği için böyle felaketlerle karşılaşıyoruz. İnşallah, bundan ders çıkarılır da böyle büyük bir yangını bir daha yaşamayız. Ayrıca, kimse merak etmesin yanan yerleri kesinlikle imara açılacağı gibi bir böylenti doğru değil\" dedi.

BAKAN İNCELEME YAPARKEN ORMAN YANGINI ÇIKTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuşmasının ardından yangının vurduğu Zeytinköy Mahallesi girişine AFAD tarafından kurulan 18 konteyneri ziyaret etti. Bakan Eroğlu\'nun ziyareti sırasında Kozdağ Dağı\'nda yangın çıktı. Dumanların birden gökyüzün kaplaması üzerine Bakan Eroğlu, \"Kimse endişe etmesin. Tüm ekiplerimiz burada, hemen kontrol altına alınır\" dedi. Ardından köylülerle sohbete devam eden Bakan Eroğlu, mahalleye kurulan konteynerlerin modern ve yaşamaya uygun olduğuna dikkati çekip, \"İstanbul\'daki bir felakette konteynerler 3 ayda konulamamıştı. Ancak, bu kez buraya konteynerler 5 günde geldi\" dedi.

TESİSLERİN TOPLAM YATIRIM BEDELİ 388 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Bakan Veysel Eroğlu, Zeytinköy\'deki incelemeleri öncesiMuğla\'da düzenlenen törende toplam yatırım bedeli 388 milyon lirayı bulan 20 tesisin temelini attı. Atatürk Spor Salonu\'ndaki merasimde konuşan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

\"Muğla\'ya en çok gelen Muğla\'nın hizmetkârıyım. Her şeyi Muğla için yapıyoruz. Muğla muhteşem bir yer ne yapsak azdır. Bir ilçede hangi parti var ezbere bilemem ama kara yolculuğu yaparken ilçedeki düzenden o ilçede hangi parti var anlıyorum. \'AK Parti mi yoksa başka parti mi var?\' çalışmalardan çok rahat anlaşılıyor. Seçimlerde kadın kolları çok önemli çalışmalara imza atıyor. Kadınlar çok önemli, hayatımızın olmazsa olmazı. Hep birlikte 2019 için çok çalışacağız. Muğla için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Maalesef icraat ortaya koyamayan muhalefet ise sürekli yakışıksız eleştirilerde bulunuyor. Suyu getiren biz, hizmet üreten biz konuşan ve eleştiren onlar.\"

Terörü kesinlikle bitireceklerini de vurgulayan Bakan Veysel Eroğlu şöyle devam etti:

\"15 Temmuz\'da hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı dik duruşunuz için bütün Muğlalılar\'a teşekkür ediyorum. Rabbim milletimizin geleceğini engellemek isteyen FETÖ, PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin, hain planlardan bizleri korusun.\"

MUĞLA\'YA 17 YATIRIM

Muğlalılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, \"Buraya elimiz boş gelmek doğru olmazdı. Elime bir kutu Afyonkarahisar kaymağı alıp gelecek halim yoktu. Bu yüzden buraya heybemiz dolu geldik. Muğlalı hemşerilerime 17 yatırımın müjdesini veriyorum. Gölet, sulama tesisi ve taşkın koruma tesislerinin yer aldığı bu müjdelerin toplam yatırım bedeli 168 milyon lirayı buluyor. Muğla bu denli bir yatırımı daha önce hiç görmedi\" diye konuştu. Muğla\'ya daha önce de müjdelerle geldiğine dikkati çeken Bakan Eroğlu, \"1 Kasım 2012, 17 Ağustos 2013, 16 Mart 2014, 6 Şubat 2016 ve 23 Şubat 2017 tarihlerindeki ziyaretlerimizde Muğla\'ya toplam 957 milyon TL\'lik 107 müjde vermiştim. Bugünkü 168 milyon lira yatırım bedeline sahip 17 müjde ile son 6 yılda Muğlalılar\'a toplam 1 Milyar 122 milyon TL\'lik 124 müjde vermiş olduk. Bu müjdelerin çoğunu tamamladık. İnşaatı devam edenleri ise en kısa sürede hizmete alacağız. Biz sözümüzün sonuna kadar arkasındayız\" dedi. Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ile protokol üyeleri butonlara basarak 20 tesisin toplu olarak temelini attı.

TEMELİ ATILAN TESİSLER

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun, gerçekleştirdiği toplu temel atma merasiminde bulunan tesisler sulama, içme suyu arıtma, taşkın koruma tesisleri ile Marmaris Milli Parkı Günnücek Günübirlik Kullanım Alanı alan düzenlemesi ve ağaçlandırma ile ormancılık projesinden oluşuyor. Bakan Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerin hizmete alınması 124 bin 110 dekar zirai arazi suya kavuşacak ve 11 yerleşim yeri ile 16 bin dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca ormancılık projeleri ile Muğla\'da ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak. Bakan roğlu\'nun Muğla\'da düzenlediği merasimde 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de Orköy sertifikası verildi. Bakan Eroğlu ziyaret ve temaslarının ardından Ankara\'ya gitmek üzere karayolu ile Milas Bodrum Havalimanı\'na hareket etti.

