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Bakan Eroğlu: Su kesintisi olursa bıyıklarımı keseceğim

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, kuraklık ve su sıkıntısı tartışmalarına değinerek, 'Son günlerdeki baraj ve göletlerde su seviyelerinin gerilemesi konusunda kırmızı alarm vermedik' dedi

27 Şubat 2014 15:23

Türkiye en yağışsız yıllarından birini yaşarken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, su sıkıntısı olmadığını belirterek, "Özellikle İstanbul’da su kesintisi olmayacak. Aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım" dedi.

Bakanlığının bazı yatırımlarının temel atma törenleri için Isparta’da bulunan Bakan Veysel Eroğlu, Vali Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Vali Özkan’ın gül ürünlerinin yer aldığı hediye sepeti vermesi üzerine Eroğlu, "Bana verdiğiniz bu ürünler tükendikçe Isparta’ya yeniden geliyorum" esprisi yaptı.

 

'B planı devrede'

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Bakan Eroğlu, daha sonra valilikte düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi:

"Isparta’ya 15 yeni müjde, 46.6 milyonluk destekle geldim. 8 adet proje DSİ’nin, 6 proje Orman Genel Müdürlüğü’nün, 1 proje de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün projesi. Son 11 ayda Isparta’mıza 420 milyonluk 60 müjde verdim."

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklık ve su sıkıntısı tartışmalarına değinerek, "Son günlerdeki baraj ve göletlerde su seviyelerinin gerilemesi konusunda kırmızı alarm vermedik. Böyle bir şey yok. Büyükşehirlerde hiçbir problem yok. Düşük ama B planımız devrede. Dolayısıyla herhangi bir problem yok" dedi.

 

'Aksi taktirde bıyıklarımı kesmek zorunda kalacağım'

 

İstanbul’daki su sıkıntısı olabileceği tartışmalarıyla ilgili olarak da Bakan Eroğlu, şunları dile getirdi:

"1994’de İstanbul’da 50 yıldır susuzluk problemi vardı. İstanbul kırılıyordu, Kerbela’ya dönmüştü. Benzin istasyonları gibi su satış istasyonları vardı. Benim evimde de doldurur, bidonlarla idare ederdik. Biz geldiğimizde dedik ki, İstanbul’da artık su sıkıntısı olmayacak. Su kesintisi yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü aksi takdirde ben bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım. O zaman gazeteciler sormuştu 'Su kesilirse ne olacak?' diye. Ben bu cevabı vermiştim. Dolayısıyla merak etmeyin bıyıklarımı kestirmeye niyetim yok. Bazıları 'Bakan A, B, C planı diyor. Ne demek istiyor?' diye soruyorlar. Bunlar teknik konular. Su kesintisi olsa saz çalıp oynayacaklar ama İstanbullu merak etmesin, su kesintisi olmayacak"

 

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