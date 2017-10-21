Bakan Eroğlu: Son 65 yılın en kurak dönemini geçirdik, hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 65 yılın en kurak döneminden geçildiğini ancak, barajlarda yeteri kadar su bulunduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, \"Şu anda yüzde 45-50 arası doluluk oranı var. Dolayısıyla hiç kimse merak etmesin ahkam yürütmesin biz hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'ın Çobanlar İlçesi\'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından düzenlenen gölet ve sulama tesisi projelerinin temel atma törenine katıldı. Tören sonrası 15 Temmuz Şehitler İlkokulu\'nu ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada öğrencilerle okul bahçesine fidan dikti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Eroğlu, kurak geçen bir dönemden geçildiğini anlatırken şöyle dedi:

\"Son 65 yılın en kurak dönemini yaşadık. Allah\'a şükür çok sayıda baraj, gölet inşa ettik. 451 baraj, 1000 tane gölet inşaatıyla hakikaten bunlardan çünkü hem içme, hem kullanma suyu temin ediliyor hem de enerji üretiyoruz. Dolayısıyla tarihimizdeki en çok yapılan tesis içme suyu tesisleridir. Biz bu tesisleri yapmasaydık. Aşağı yukarı 76 tane ilimiz merkezi susuz kalacaktı. Ama barajlarımızda yeteri kadar su var. Şu anda yüzde 45-50 arası doluluk oranı var. Kaldı ki doluluk oranının hiç bir önemi yoktur. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz kışın ve ilkbaharda yağan yağmuru biriktiriyoruz. Dolayısıyla yazın ve sonbaharda su seviyesi ister istemez azalıyor. Bazı dönemlerde yüzde 8\'e kadar düştüğü, hatta 2007 yılında Ankara\'da yüzde sıfır dahi oldu. Ama biz hatırlarsanız o tarihlerde dahi Ankara, İstanbul\'u, Bursa\'yı Kocaeli\'yi İzmir\'i susuz bırakmadık. Çünkü bizim B, C planlarımız var. Dolayısıyla hiç kimse merak etmesin ahkam yürütmesin biz hiçbir şehrimizi susuz bırakmayacağız.\"

\"İSTANBUL\'DA 7 KAT SU KULLANIMI ARTTI\"

İstanbul\'da önceki yıllara göre nüfus ve kişi başına düşen su tüketiminde artış olmasına rağmen su sıkıntısının çekilmeyeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, sözlerini söyle sürdürdü:

\"En kurak dönemlere göre en az 2- 3 yıllık mesela İstanbul\'da 3 yıl kurak olması halinde dahi su verecek muhteşem su temin sistemleri kurduk. İstanbul\'da nüfus 6.5 milyondu su yoktu yıl 1994\'tü. Ben de İSKİ Genel Müdürü oldum. O zaman bazı bölgelere 15 günde su veriliyordu. Nüfus 6.5 milyondu. Şimdi 15 milyon ve insanlar daha çok su kullanıyor. Çünkü o zaman insanlar günde 50 litre su kullanıyordu. Şimdi İstanbullu günde 300 litre su kullanıyor. Aşağı yukarı 7 kat su kullanımı arttı. Bir de 3 kat nüfus arttı. Ne yaptı? 21 kat su kullanıyor. Şimdi tabii nüfus artıyor, su ihtiyacı artıyor. Melen Barajı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki yıl Melen Barajı\'nı yaparak yaklaşık olarak 15 milyon kişiye yetecek suyumuz var orada. Dolayısıyla 15 milyon şu anda mevcut, 15 milyon da Melen\'den geliyor, 30 milyona yetecek kadar suyu planladık. Ayrıca Sungurlu diye bir barajın da inşaatını başlatıyoruz dolayısı ile İstanbul\'un 2071 yılına kadar su problemi olmayacak şekilde planladık.\"

\"SUYU İSRAF ETMEYİN\"

Başta büyük şehirler olmak üzere ülke genelindeki barajların doluluk oranlarının yüzde 40-50 seviyelerinde olduğunu belirten Bakan Eroğlu, vatandaşları suyu israf etmeleri konusunda uyardı. Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

\"81 ilimizin master planını hazırladık. İçme suyu temin eylem planıyla hepsini de 2071 yılına kadar su problemleri planladık. Çünkü biz geçmişte olduğu gibi günübirlik yönetmiyoruz. Gelecekte en az 30 yıl sonraki ihtiyaçları dikkate alarak hesaplarımızı, tesislerimizi ona göre yapıyoruz. İstanbul\'da \'su azaldı\' diye hiç kimse halkı endişeye sevk etmesin. Allah\'ın izniyle suyumuz her daim akacak. Şu anda muazzam altyapımız var. Mesela bu tarihte bugün itibariyle 2016 yılında İstanbul\'da yüze 41\'miş doluluk oranı ama şu anda yüzde 52\'i. Ankara\'da geçen yıldan biraz az Ankara\'nın Çamlıdere Barajı büyük ayrıca Kızılırmak sistemi devreye girecek, ayrıca Gerede sistemi de devreye girecek İzmir\'de yüzde 45, Bursa\'da yüzde 47 yani bir sıkıntı yok. Ortalama yüzde 40-50\'ye yakın oranlar söz konusu. Allaha şükür suda vatandaş endişe etmesin. Ama buradan ben şunu söylüyorum \'evet suyumuz var suyu kullanın ama suyu israf etmeyiniz.\' Çünkü su kolay gelmiyor. Suyu idare etmek kolay değil, bakmayın şu anda su sıkıntısı yok bizim yaptığımız tesislerde su gündeme gelmiyor, sudan sebeplerle bir takım şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla merak etmesinler suyumuz var, vatandaş da rahat olsun.\"

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