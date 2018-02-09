Bakan Eroğlu: Sınırlarımızda yeni bir devlete müsaade etmeyeceğiz

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) ülkenin güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdürdüğünü belirterek, \"Sınırlarımızda yeni bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Kim olursa olsun, 80 milyon hazırız\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa ilçesinde Kılıçarslan Barajı temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın devam ettiğini kaydetti. Geçmişte de kahraman Mehmetçik\'in, düşmana karşı koyduğunu, onlara geçit vermediğini belirten Bakan Eroğlu, \"Kaç tane Haçlı seferi yapılmış, ama geçit vermemişler. Haçlılar, Kudüs\'e kadar geliyorlardı, ama kahraman milletimiz onları Viyana kapısına kadar sürdü. Daha sonra İstiklal Harbi\'nde yine bu millet şahlanışa geçti ve 26 Ağustos sabahı büyük taarruz başladı. 26 Ağustos\'ta Sinanpaşamız, 27 Ağustos\'ta Afyonkarahisar düşman esaretinden kurtuldu\" diye konuştu.

KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Türk milletinin geçmişinin kahramanlıklarla dolu olduğunu, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Bu kahraman milletin evlatları, bazı ülkeler sınırımızda terör devleti kurmak istiyorlar, ona karşı kahramanca direniyor. Şu anda Afrin\'de çarpışıyorlar. Özgür Suriye Ordusu\'ndan, kahraman askerlerimizden şehitlerimiz var. Geçen hafta iki DSİ elemanı \'biz de hazırız\' dedi. Gittiler, orada bir dozer operatörü, bir de greyder şoförümüz, iki tane kahraman, şehadet şerbetini içti. Onların cenazesine katıldım. İnanın gittiğim zaman onların anneleri, babaları, eşleri beni teselli etti. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama sınırlarımızda yeni bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Kim olursa olsun. Çünkü biz büyük bir milletiz, kahraman bir milletiz. Hepimiz askeriz, 80 milyon hazırız.\"

Konuşmasının ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler butona basarak, barajın temelini attı.

Bakan Veysel Eroğlu, daha sonra, Kılıçarslan Muzaffer Yılmaz Ortaokulu bahçesinde \'Okullar Hayat Bulsun\' projesi kapsamında fidan dikti.

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