Bakan Eroğlu, kurbanlık koyunun kesilmesini 'bir süreliğine' erteledi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kastamonu Ilgaz’da gerçekleşen şehitlik açılışında kesilmesi için getirilen kurbanlık koyunun kesilmesine çevrede çocuklar olduğu için izin verilmedi. Koyun, kesilmesi için Kastamonu’da Kur’an Kursu’nda öğrenim gören öğrencilere gönderildi.

İHA'da yer alan habere göre, Ilgaz’da bulunan Derbent Şehitliği’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Veysel Eroğlu, açılış sırasında hazır bekletilen kurbanın kesilmesine izin vermedi. Kurban kesmenin güzel bir düşünce olduğunu ancak ortamın kurban kesilmesine müsait olmadığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Şehitliğimizde sadece bizler bulunmuyoruz. Burada küçük yavrularımız da yer alıyor. Çocuklarımızın gözü önünde kurban kesmenin uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden kurbanı kesmeyelim ve kurbanı nereye bağışlayacaksak oraya sağ olarak gönderelim” dedi.

Kurbanı kesmek için yere yatıran kasabın elinden bıçağı alan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kurbanı severek hayvanlara karşı incitici davranışlardan kaçınılması gerektiğini uyarısını bir kez daha yineledi.Yapılan duaların ardından kurban Kastamonu’da Kur’an Kursu’nda öğrenim gören öğrencilere gönderildi.