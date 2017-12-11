Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz (4)

ANTALYA VALİLİĞİ’NE ZİYARET

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya programı kapsamında Valiliği ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer tarafından Valilik girişinde karşılanan Bakan Eroğlu, Şeref Defteri’ni imzaladı.

ÇİFTÇİYE 448 MİLYON TL GELİR ARTIŞI

Bakan Eroğlu, daha sonra toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ak Parti hükümetinin son 15 yılda Antalya’ya rekor yatırımlar yaptığını belirten Bakan Veysel Eroğlu, “Hükümetimiz 15 yılda 26 milyar TL yatırım yaptı Antalya’ya. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 3 milyar 510 milyon TL’lik yatırım sağladık. Bu yatırımlar içerisinde 18 baraj ve 3 gölet var. 148 milyon fidan toprakla buluşturuldu. 437 bin 200 dekar arazi sulamaya açıldı. Bunun dışında sayamadığımız nice projeler var” dedi. Antalyalı çiftçilerin iklim şartlarının uygunluğu dolayısıyla yılda 3 defa mahsul alma imkanının olduğuna da değinen Bakan Eroğlu, sulamaya yapılan yatırımlar sayesinde çiftçinin cebine yılda fazladan 448 milyon TL gelir artışı sağladıklarını ifade etti.

“METEOROLOJİYLE İLGİLİ MOBİL UYGULAMA YAPTIK”

Belediye ve muhtarlara ücretsiz fidan verdiklerini ve mesire alanlarını arttırdıklarını belirten Bakan Eroğlu, 5 şehir ormanı, 11 bal ormanı, 128 mesire alanı tesis ettiklerini söyledi. Antalya’da turizmi arttırmak için çalışmalar da yaptıklarını aktaran Eroğlu, doğal güzellikler için gelen turistlerin daha çok döviz bıraktığını kaydetti. Antalya’nın havasının tüm dünyaya anında duyurulması için kentin değişik noktalarına 58 meteoroloji istasyonu kurduklarını da kaydeden Bakan Eroğlu, “Kente gelecek olan turistler önce hava durumuna bakıyor. Kurduğumuz istasyonlarla anında hava durumunu detaylı olarak dünyanın her yerinde görebiliyorlar. Ayrıca meteorolojiyle ilgili bir de mobil uygulama yaptık. Bunu da cep telefonunuza indirip kullanabilirsiniz” diye konuştu.

“ANTALYA’NIN 2070 YILINA KADAR İÇME SUYU SORUNU YOK”

18 barajın tamamlandığını 11 barajın da inşaatının devam ettiğini belirten Eroğlu, 33 barajın daha yapılacağını söyledi. Antalya’ya önceki gelişinde 1.69 milyar TL’lik 110 projenin müjdesini verdiklerini, kısa süre içerisinde bu projelerin yüzde 84’ünü de tamamladıklarını anlatan Eroğlu, Antalya’nın içme suyu rezerviyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Antalya’nın içme suyu sorunu yok. Antalya çok gelişecek. Bir hesap yaparken 40 yıl sonrasının planlamasını yaptık. Antalya’da herhangi bir su sorunu yok, 2060- 2070 yılına kadar böyle bir sorun yok.”

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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