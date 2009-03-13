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Politika

Bakan Eroğlu kadınlarla dalga geçti

Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulunan Bakan Eroğlu, kendisinden iş isteyen kadınlara "Evdeki işler yetmiyor mu?" karşılığını verdi.

13 Mart 2009 02:00

Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulunan Bakan Eroğlu, kendisinden iş isteyen kadınlara ise "Evdeki işler yetmiyor mu?" karşılığını verdi.

Afyonkarahisar'ın ilçelerine ziyaretlerde bulunan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, hızlı trenin Eskişehir'den sonra İzmir ve Antalya'ya da ulaşacağını söyledi. Eroğlu, kendisinden iş isteyen kadınlara ise "Evdeki işler yetmiyor mu?" karşılığını verdi.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmalarına katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'ın ilçelerini gezdi. Dazkırı İlçesi'nde partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Bakan Eroğlu, seçmenlere seslendi. Yatırım teşvik yasası kapsamına Afyonkarahisar'ın alınmasının iş imkanını artırdığını kaydeden Eroğlu, şunları söyledi:

"Bu yatırım teşvik yasasından en çok faydalanan ilçemiz de Dazkırı olmuştur. Denizli iline yakın olması ve Denizlili işadamlarının da burada yatırım yapması çevre insanımızın işsizlik oranını aza indirmiştir. Biz de bu yatırımların devamını sağlamak ve insanımıza daha iyi ve huzurlu bir yaşam sağlamak adına Denizli karayolu duble çalışmalarına hız vereceğiz."

Dazkırı esnafını da ziyaret eden Bakan Eroğlu, sıkıntıları dinledi, Dazkırı Belediye Başkan adayı AKP'li Ramazan Demir için destek istedi.

İş isteyen kadınlara: Evdeki işleriniz yetmiyor mu?

Dazkırı'dan Başmakçı İlçesi'ne geçen Bakan Eroğlu, burada da partisinin seçim bürosunun açılışını yaptı. Bir grup kadının, "İş istiyoruz sayın bakanım" sözlerine karşılık olarak, "Evdeki işler yetmiyor mu?" diye espriyle karşılık veren Eroğlu, "Bakanım para yetmiyor" cevabını aldı.

Daha sonra bölgedeki duble yolların en kısa zamanda bitirilerek hizmete gireceğini kaydeden Eroğlu, "Yarın hızlı trenin açılışını yapıyoruz. Hızlı tren inşallah Eskişehir'den sonra aynı güzergahı takip ederek İzmir'e oradan da Antalya'ya ulaşacak. Hem İzmir'e, hem de Antalya'ya gidecek olan hızlı tren güzergahı Dazkırı ve Afyonkarahisar'dan geçecek. Bu bölge karayollarının olduğu gibi hızlı trenin de kavşak noktası olacak. Hızlı tren bu bölgelerde turizmi canlandıracak" dedi.

Bakan Eroğlu, çocukların park talebi üzerine ise "Buraya yapılacak olan çocuk parkının resmini çizin. En güzel çocuk parkını resmini yapan öğrencimizin adını da o parka verelim. Çizdiği resmi de projeye temel olarak alalım" karşılığını verdi. Eroğlu, Başmakçı İlçesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek, partisinin adayı Ali Kartçı'ya destek istedi.

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