Bakan Eroğlu HES'leri böyle savundu: Yok çevreyi kirletiyormuş, ne kirletmesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, HES'lerin temiz ve yenilenebilir enerji olduğunu ifade ederek, "Neden bu HES'lere karşı çıkıyorlar? HES'ler suyu tüketmiyor, temiz, yenilenebilir enerji. Dünyada teşvik ediliyor. Dışarıya bağımlı değil, elektriğin sigortası" diye konuştu.

Bakanı Eroğlu, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu anımsatarak, "Dünyada teşvik ediliyor. Bundan 30 yıl önce bunların bitmesi lazımdı. Japonya, Amerika bunların potansiyelini 30 yıl önce kullanmış. Dışarıya bağımlı değil, elektriğin sigortası. Buna rağmen bazı yayın organlarında tepki var. Çünkü enerjide pasta büyük, biz HES'leri devreye soktukça fiyat belli yerde sabit kalıyor, dışarıdan doğalgaz ithalatı azalıyor dolayısıyla buna karşı çıkmaları gayet normal" dedi.

'Yok, çevreyi kirletiyormuş, ne kirletmesi'

Hidroelektrik enerji konusuna da değinen Eroğlu, konuştu: "Türkiye, enerjide dışa bağımlı. Yüzde 70 civarında enerjimizi, dışarıdan ithal ediyoruz. Ama geçmişte akarsularımızın su gücünden zamanında faydalanamamışız, yabancılar da 'Su akar siz bakarsınız' diye bizimle dalga geçmiş. Biz şimdi bununla alakalı harekete geçtik. Neden bu HES'lere karşı çıkıyorlar? HES'ler suyu tüketmiyor, temiz, yenilenebilir enerji. Dünyada teşvik ediliyor.



Bundan 30 yıl önce bunların bitmesi lazımdı. Japonya, Amerika bunların potansiyelini 30 yıl önce kullanmış. Dışarıya bağımlı değil, elektriğin sigortası. Buna rağmen bazı yayın organlarında tepki var. Çünkü enerjide pasta büyük, biz HES'leri devreye soktukça fiyat belli yerde sabit kalıyor, dışarıdan doğalgaz ithalatı azalıyor dolayısıyla buna karşı çıkmaları gayet normal.



Yok, çevreyi kirletiyormuş... Ne kirletmesi, ormanlık alanlardan en az HES'lere yer veriyoruz. Bir tane ağaç kesilmişse 5 tane ağaç diktiriyoruz. Her yıl 11 milyar dolar dışarıya doğalgaz parası ödeyecektik. Onu yatırıma ayırdık, cebimizde kaldı, DSİ'nin bütçesi, kendi kazandığını kendisi her yıl harcıyor."

(AA)