Bakan Eroğlu: Erdoğan talimatı verdi, Cibuti'de baraj yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doğu Afrika ülkesi Cibuti'ye baraj projesi görevini verdiğini söyledi.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu; Afrika'dan Uzakdoğu ülkelerine kadar birçok yerden proje benzeri tekliflerin geldiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs'a Anamur'dan su taşıyan projenin perde arkasının detaylarını Yeni Şafak ile paylaşan Bakan Eroğlu, İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde hayata geçirilen adalara denizin altından su verme projesinin ardından gündeme geldiğini hatırlattı.

Anamur ile Lefkoşa arasına düşenen boruların yer yer 1453 metre derinliğe kadar inmeyi gerektirdiğine dikkat çeken Eroğlu, “Bir noktada Akdeniz'in 1453 metre derinliği ile karşılaşınca açıkçası zorlu bir süprizle karşılaşmış olduk. Ancak 1453 ruhu ile asla projeden vazgeçmedik. Çılgın bir proje yapalım dedik. Boruları 250 metreden yüzdürme kararı verdik. 1453 metreye kadar derinliklere ise halatlarla sabitleme yaptık” dedi.

Kuzey Kıbrıs'a su götürme projesi fikrinin ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gündeme geldiğini belirten Bakan Eroğlu, İstanbul'daki adalara denizin altından su götürdüklerinde benzer bir isteğin KKTC'den geldiğini söyledi. Bakan Eroğlu; o ilginç isteği şöyle anlattı: “İstanbul ada sakinleri şunu söylemişti. İstanbul'a kısa sürede su verdiniz. Hiç beklemiyorduk. İstanbul suya doydu. 8 ayda su kesintisini kaldırdınız. İstanbul Kerbela gibiydi. Acaba bize Adalara'a su getiremez misiniz? Tankerlerle su geliyor. Susuzluktan kırılıyoruz. Başkanımız Erdoğan beni aradı. 'Veysel hocam Adalar'a su götürebilir miyiz?' diye sordu. Efendim daha önce buraya proje yapmıştım, nerden götüreceğimiz bile biliyorum, götürürüm dedim. Tamam o zaman dedi. 5 adaya su götürdük. Sedef Adası en küçüğü Büyük Ada, Heybeliada hepsine su götürdük.”

Bunun ardından KKTC'li bir bakanın kendilerini aradığını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

“O sırada Kıbrıs'ta bir Bakan aradı. Biz adayız bize de su getiremez mİsiniz? diye bir istekte bulundu. Biz adalara su götürünce rica etmişlerdi. Bu konuyu o dönem Belediye Başkanımız olan Cumhurbaşkanımıza aktarınca 'vakti gelince niye olmasın' diye cevapladı. Ta o zaman söyledi. Yetki bizde olsa götürürdük diye büyük konuşmuştuk tabi."



AKP iktidar olduktan sonra 2003 yılında Erdoğan'ın kendisine 'KKTC'yi unutmadın değil mi Hoca?' diye sorduğunu belirten Bakan Eroğlu; şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın Başbakan, benim ise DSİ Genel Müdürü olduğum dönem. İnşallah Kıbrıs'ı hatırlamız diye düşünüyorum. Yeni göreve başladım. 1 sene sonra 'Kıbrıs'ı unuttun mu?' dedi. Hatırladı hemen. 'Efendim unutur muyum' cevabı verdim.”



Cibuti seyahatinde talep edilmiş



Eroğlu, ayrıca KKTC projesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Cibuti'de baraj yapma projesi görevi verdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılının Ocak ayında Cibu ti'ye resmi bir ziyarette bulunmuştu. Erdoğan talep edilen Cibuti'ye baraj için Bakan Eroğlu'na talimat verdi.