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Politika

Bakan Eroğlu: Bundan sonra çocuğu 5'ten aşağı olanı genel müdür yapmayacağım!

“Benim de 4, iki de torun var…”

13 Ağustos 2016 20:00

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bundan sonra çocuğu 5'ten aşağı olanı genel müdür yapmayacağım” dedi. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’la birlikte Erzurum’da açılışa katıldı.

Vali Seyfettin Azizoğlu'yu makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, 206 milyon liraya mal olacak taşkın koruma, baraj, gölet, sulama tesisi temeli atacaklarını, 4'ünün de açılışını yapacaklarını söyledi.

Daphan Ovasında sulama oranının çok düşük olduğuna değinen Eroğlu, “Vatandaş sulamıyor. Hatta ben gidip geldim 'niye sulamıyorsunuz' dedim. Diyorlar ki 'burada artık ihtiyarlar kaldı, çalışacak adam yok' Sizden şunu rica ediyorum, bizde her şey var, her tarafı sularız. Nüfusu artırın burada en az 5 çocuk diyeceksiniz" dedi.

Daha sonra toplantıya katılanlara dönen Bakanlar Eroğlu ile Akdağ, kaç çocukları olduğunu sordu. Bunun üzerine Akdağ, “Erzurum o hususta bayağı ileride. Siz merak etmeyin. Canlı örneği de yanınızda oturuyor" diye karşılık verdi. Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve genel müdürlerden birinin iki çocuğu olduğunu öğrenen Eroğlu'nun “Benim de 4, iki de torun var. Bundan sonra çocuğu 5'ten aşağı olanı genel müdür yapmayacağım” dedi. 

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