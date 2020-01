Bakan Eroğlu "Beykoz'daki şehir parkı ,Central Park'ın 3 katı olacak

Özgür ALTUNCU- Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beykoz\'da New York\'taki Central Park\'ın 3 katı büyüklüğünde bir şehir parkının yapılacağını söyledi. Kuzey Marmara Otoyolunu ağaçlandırma projesi kapsamında Çekmeköy - Kuzey Marmara bağlantısındaki fidan dikme töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, \" Beykoz\'da ABD\'daki New York Central Park\'ın üç katı büyüklüğünde bir alanı, 8 bin 500 dekarlık alanı, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı\'nı hazırladık. Nasıl ki Belgrad Ormanı, Fatih Ormanı var. Buna da Kanuni ormanı diyelim. 7 kapısı var. Muhteşem, içinde her şeyi var. Oturma mekanları, dinlenme mekanları, hatta kuşların bulunduğu bir park, aşağı yukarı çok muhteşem bir yer oldu. Açılışını sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü an 2018 yılı içerisinde yapacağız\" diye konuştu.

İSTANBUL\'DA YARIN SABAH KUVVETLİ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

Gazetecilerin Meteorolojik uyarıları hatırlatması üzerine bütün Türkiye\'yi meteoroloji radarlarıyla donattıklarını söyleyen Bakan Eroğlu, \"Cep telefonundan mgm.gov.tr\'ye girerseniz, bütün bilgileri, uydu görüntülerini görürsünüz. Mesela ben İstanbulla ilgili, Cumhurbaşkanımız Rize\'ye gitti için Rize\'ye bakmışım. Mesela yarın sabah İstanbul\'da kuvvetli yağışlar başlıyor\" dedi.

HAVA RAPORUNU AÇIKLADI

Sel ve aşırı yağış beklentisi olduğu zaman ilgili bütün kurumlara bilgilendirdiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Pazar günü, Marmara, Ege bölgesi, Akdeniz. Pazartesi günü Doğu Karadeniz hariç bütün Türkiye yağışlı. Salı günü yağışlar Marmara, Ege\'den Doğu\'ya doğru kayıyor\"diye konuştu. Bakan Eroğlu bir soru üzerine İstanbul\'daki barajların doluluğuyla ilgili herhangi bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.

5\'İNCİ TORUN SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ziyaret edeceği yerlerle ilgili meteorolojik bilgi verip vermediğini soran bir gazeteciye de Bakan Eroğlu, \" Cumhurbaşkanımız bir yere gideceği zaman elbette hava durumunu kendilerine iletiyoruz. Akıllı telefonlarda sistem var. Anında hava durumunu öğreniyoruz. Kendisiyle Rize\'ye gidecektik. Fakat dün akşam benim bir torunum oldu. Mecburen Ankara\'dan buraya gelmek durumunda kaldık\" diye konuştu. Bakan Eroğlu\'nun 5\'inci kez dede olduğu öğrenildi.

