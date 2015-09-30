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Bakan Eroğlu 2. kez dede oldu

"Dede olmak, fevkalade bir duygu. Bunları görmeden edemiyorum. Bizi ayakta tutan, enerji veren bunlar"

30 Eylül 2015 00:25

İkinci kez dede olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çok muazzam ve tarif edilemez bir duygu yaşadığını belirterek, "Dede olmak, fevkalade bir duygu. Bunları görmeden edemiyorum. Bizi ayakta tutan, enerji veren bunlar" dedi.

Hürriyet'İn haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakabı Eroğlu'nun kızı Merve Eroğlu ile İhsan Uşun çiftinin "Emir Alp" adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. Kızına ve torununa hastane çıkışında eşlik eden Bakan Eroğlu, çok muazzam ve tarif edilemez bir duygu yaşadığını söyledi.

Kendisinin üç kız, bir erkek babası olduğunu hatırlatan ve diğer kızından da bir erkek torunu olduğunu anlatan Eroğlu, "Çok güzel bir duygu. Herkesin böyle bir duyguyu yaşamasını isterim. 'Dede' olmak, fevkalade bir duygu. Bunları görmeden edemiyorum. Bizi ayakta tutan, enerji veren bunlar" diye konuştu. Bakan Eroğlu, herkesin bu duyguyu yaşamasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk tavsiyesini hatırlatan Eroğlu, çocuklarına da bunu önerdiğini belirtti. İki kızını ve bir oğlunu evlendirdiğini, bir kızının bekar olduğunu dile getiren Eroğlu, "En az '3 çocuk hatta 5 olsun' diye öneriyorum" dedi. İlk torununu yanına çağıran Eroğlu, oyuncaklarını teyzesinin oğluyla da paylaşmasını istedi. Kızı ve torununu hastaneden ayrılırken yalnız bırakmayan Eroğlu, hastane önündeki basın mensupları ile vatandaşlara lokum dağıttı.

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