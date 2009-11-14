Bakan Ergün: Yerinde sayanı müşteri affetmiyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'de yatırımcının dinamizminin çok ileri boyutlara ulaştığını söyledi.

Nihat Ergün, partisinin il danışma toplantısına katıldıktan sonra, Kervanhan'da onuruna verilen yemeğe katıldı.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, ''Artık dünyaya daha açık, gelişmeleri yakından izleyen ve dünyanın heryerinde yatırım yapabilen, ortaklık yapabilen bir profille karşı karşıyayız. Bu, kabuğuna sığmayan bir profil. Eskiden devlet başkanları, bakanlar, işadamlarının dünyayı görmesi için (tanışalım -tanıştıralım) diye birlikte götürürlerdi. Elbette bu da devam ediyor'' dedi.

Günümüzde devletin rolünün ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve onların altyapısını hazırlamak olduğunu ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

''Bizim amacımız doğrudan doğruya ekonomik aktör olmak değildir. Fabrikaları kuracak olan müteşebbistir. Çok şükür bu müteşebbise sahibiz. Sermaye birikimimiz, bilgi birikimimiz dünyanın her yerinde iş yapmaya müsait. Şimdi işadamları siyasetçileri alıp fuarlara götürüyorlar. Gerçekten böyle. Yetiştiremiyoruz. Kriz ortamında ciddi açılışlar oluyor.''

-YERİNDE SAYANI MÜŞTERİ AFFETMİYOR-

Yatırımcıların teknolojiyi mutlaka geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Onun için de markalaşmaya, tasarım yapmaya, AR-GE çalışmaları, inovasyon, yeni ürünler bunlara önem vermemiz lazım. Yoksa yerimizde sayarsak olmaz. Yerinde sayanı müşteri affetmiyor, çünkü müşteri yeni ürünler istiyor. Dünyada rekabet gücümüzü artırmak için de bunlara ihtiyacımız var. Bunu yakalayamazsak olmaz. Özel çalışmalar yapmaya ihtiyaç var. Üniversite-sanayi işbirliğini mutlaka güçlendirmeliyiz. Sanayiciyle üniversite birbirine küs olmamalı. Bilgiler raflarda duran bilgiler olarak bir işimize yaramaz. Bilgilerin ürüne pazara dönüşmesi, ticarileşmesi ve teknolojiye dönüşmesi lazım. Onun için üniversite-sanayi yakın işbirliği oluşturulması lazım.''

-ORTAKLIK KÜLTÜRÜ-

Türkiye'de ortaklık kültürünün zayıf olduğunu savunan Ergün, şunları kaydetti:

''Biraraya gelip ortak işler yapmak, işimizi büyütmek, ölçek ekonomilerinden yararlanmamız gerekiyor. Buna ihtiyaç hissetmiyor bizim işletmeler. İşletmeler olarak en büyük eksikliğimizden biri de ortaklık kültürümüzün zayıflığıdır. Ölçek büyütme konusunda bir yerden para bulursak büyütürüz. Peki nereden bulacağız? Babanızın tarlasını satarak bu işler olmuyor. Bunu yaparsak ancak rekabet edebiliriz.

Dünyadaki devasa şirketler bile şirket evliliklerine önem veriyorlar. Bizim şirketlerimiz 'azıcık aşım ağrısız başım' diyor. O zaman da 'azıcık aşım' oluyor. Ama 'ağrısız başın' olmuyor yine. Ölçek büyütmek için çaba sarfetmek lazım. Bir de bizde 'destek' deyince kredi akla geliyor. Sadece kredi değil. Bazen bilgi paradan daha önemlidir. Yanyana gelmek daha önemlidir. Fizik kuralıdır yanyana gelince sinerji olur.''

-ESNAF ODALARINDA REVİZYONA İHTİYAÇ VAR-

Esnaf konusunda da yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bazı esnaf çeşitlerinden o kadar var ki birbirlerini aşağıya çekiyorlar. Orada yeni revizyona ihtiyaç var. Esnaf odalarımızın örgütlenme yapısında da büyük sorunlar var. Çok salkım saçak. O kadar çok esnaf odası var ki. Ticaret odasının örgütlenme biçimine yaklaşması gerekiyor. 5-10 tane üyesi olan oda oluyor. Sonra yük getiriyor, iş de görülemiyor.

Sadece esnafın örgütlenme maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Yılda 280 milyon lira harcanıyor. Esnaftan toplanan paralarla harcanıyor. Bunların bir kısmının bir çatı altında toplanması gerekiyor. Şimdi semerci kaldı mı? Ama semerciler odası var. ayakta içiciler odası var İstanbul'da. Bunlar fonksiyonunu tamamlamış, dönüşüm geçirmesi gereken kurumlarımız. Bu reformlara ihtiyacımız var. Çünkü esnaf önemli. Ekonominin en ucunda ve kılcal damarıdır.''

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balduk ise Kahramanmaraş'ın son 3 ayda ihracat anlamında önemli bir başarı elde ettiğini hatırlatarak, Ergün'den, bu yıl sonunda bitecek olan teşvik kapsamının 1 yıl daha uzatılmasını istedi.

Ergün, daha sonra, dondurma şovunu izledi. Özel olarak hazırlanan dondurmayı baltayla kesmeye çalışan Ergün, basın mensuplarına poz verdi.

Ergün, Kahramanmaraş ziyaretinin ardından karayoluyla Gaziantep'e hareket etti.