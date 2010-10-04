-BAKAN ERGÜN ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Eylül ayı enflasyon rakamı beklentisi biraz daha yüksekti. Ekim ayından itibaren tekrar aşağıya doğru döneceğini tahmin ediyoruz'' dedi. Ergün, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile birlikte 2. TSK Malzeme Sergisi ve Ankara Sanayi Fuarını gezdi. Ergün, gazetecilerin, bugün açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirme istemesi üzerine, Eylül ayı enflasyon rakamlarının Merkez Bankası raporlarında da yer aldığı gibi biraz daha yüksek beklendiğini belirtti. Bu artışta işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişin, tekstil, giyim eşyalarında yeni sezon nedeniyle yeni fiyatların etkili olduğunu ifade eden Ergün, şöyle devam etti: ''Tabii sepet içerisinde bunların ağırlığı var. Alkollü içeceklerdeki vergi düzenlemelerinin de bir etkisi olduğu görülüyor. Ancak yıllık enflasyon hedefinde büyük bir sapma olmayacak. Bu Eylül ayı itibariyle bir yükselme trendidir. Ekim ayından itibaren tekrar aşağıya doğru döneceğini tahmin ediyoruz. Enflasyon yıllık hedefler istikametinde ilerleyecek, muhtemelen 7,5 civarında olacak.'' Ergün, Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 9'u geçmiş olmasının, ''Eyvah enflasyon yeniden çift haneli rakamlara gidiyor'' endişesini ortaya koymak için yeterli olmadığına işaret ederek, endişe edecek bir durumun görülmediğini söyledi. Ergün, her iki fuarda da standları gezerek, bilgi aldı. Ergün, tüfek üretimi yapan bir firmanın standına girerek, tüfeği inceledi.