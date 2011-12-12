Bakan Ergin: Vekiller çıkarsa tacizci de çıkar

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Adalet Bakanı Sadullah Ergin TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığının bütçesine ilişkin eleştirileri yanıtlarken uzun süren yargılamaların çözülmesi için çok önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, 2011’de devreye giren iki düzenlemeyle 2.5 milyon dosyanın adliyelere gelmeden çözüldüğünü anlattı. Habertürk gazetesinin haberine göre, Danıştay ve Yargıtay’da üye ve daire sayılarının artırıldığını belirten Ergin “Şu anda Yargıtay’da bekleyen dosya yok. Gelen dosyalar aynı gün ya da ertesi gün ilgili dairelere gönderiliyor. İlk defa, Yargıtay’a gelen dosyalardan fazlası karara bağlanarak gönderilmeye başlandı” dedi. Bakan Ergin CHP’nin tutuklu milletvekillerinin de serbest bırakılmasını içeren yasa teklifine ilişkin ise şunları söyledi:“Uzun yargılamalar devam ettiği sürece uzun tutukluluk sorunu da bizimle beraber yürüyecektir. Sürelerle oynayarak uzun tutukluluk sorununu çözmeye kalkarsak arzu etmediğimiz sorunlarla karşılaşacağız. CHP’nin tutukluluk süreleriyle ilgili teklifi, yargılamaları kısalttığımız zaman karşılanabilecek bir tekliftir. Ama bugünkü şartlarda yasalaşırsa, 2 bin 427 tutuklu tahliye olma durumuyla karşı karşıyadır. Bu kişiler içerisinde terör örgütüne üye olanlar, terör suçu işleyenler, asker, polis öldürenler, çocuklara cinsel tacizlerde, tecavüzde bulunanlar, toplumu irite edecek sanıklar da var.”